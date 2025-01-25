قطر: الوسطاء يعلنون إتمام عملية التبادل الثانية ضمن اتفاق غزة

أكدت قطر اليوم السبت إتمام عملية تبادل الأسرى الثانية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي شملت تسليم 4 مجندات إسرائيليات مقابل الإفراج عن 200 أسير فلسطيني.

وفي منشور على حسابه، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنه "في إطار عملية التبادل الثانية منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار يعلن الوسطاء عن إتمام تسليم 4 إسرائيليات محتجزات تحمل إحداهن الجنسية البلغارية إلى الجانب الإسرائيلي، مقابل الإفراج عن 200 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية".

في إطار عملية التبادل الثانية منذ بدء وقف إطلاق النار، يعلن الوسطاء عن إتمام تسليم ٤ نساء اسرائيليات محتجزات تحمل أحداهن الجنسية البلغارية إلى الجانب الإسرائيلي في مقابل الإفراج عن ٢٠٠ أسيراً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) January 25, 2025

وفي وقت سابق اليوم السبت، سلّمت كتائب القسام 4 مجندات أسيرات إسرائيليات للصليب الأحمر الدولي بمدينة غزة في إطار عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وتمت عملية التسليم في ميدان فلسطين وسط غزة، وسط انتشار عدد كبير من مقاتلي كتائب القسام وسرايا القدس.

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وبعد ساعات قليلة من إفراج حركة حماس عن المجندات الإسرائيليات في ميدان التحرير بمدينة غزة، أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية أنها أطلقت سراح 200 فلسطيني من سجونها ضمن صفقة التبادل. واستقبلت حشود في رام الله بالضفة الغربية أكثر من 100 أسير منهم، فيما وصل 16 أسيرا ضمن الدفعة نفسها إلى قطاع غزة.

وكانت الدفعة الأولى من عمليات التبادل، التي جرت الأحد الماضي بعد ساعات من سريان وقف إطلاق النار في غزة شملت 3 أسيرات إسرائيليات و90 أسيرا فلسطينيا.

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الاتفاق -المكون من 3 مراحل- 42 يوما يتم خلالها تبادل 33 أسيرا إسرائيليا مقابل 1900 أسير فلسطيني.