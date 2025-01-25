عناصر القسام بسلاح نخبة جيش الاحتلال "تافور" خلال تسليم الأسيرات

في خضم استعدادات عناصر المقاومة الفلسطينية لتسليم الأسيرات الإسرائيليات إلى الصليب الأحمر الدولي، التقطت الكاميرات 4 عناصر من كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وهم يحملون أسلحة اغتنموها من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب صحفي قناة الجزيرة تامر المسحال، هناك تداول لصورة عناصر القسام الأربعة الذين كانوا خلف المجندات الإسرائيليات اللاتي تم الإفراج عنهن، مشيرا إلى أن السلاح الذي كانوا يحملونه هو سلاح "تافور" الإسرائيلي الخاص بنخبة الجيش الإسرائيلي وقواته.

ويقول تامر إن ظهور عناصر القسام وهم يحملون هذا السلاح الإسرائيلي يحمل رسائل مهمة، فهم يفرجون عن الأسيرات الإسرائيليات وما زال السلاح الذي غنموه من جيشهم بأيديهم.

والرسالة الثانية التي أرادت حماس إيصالها للاحتلال هي أن السلاح الذي جاء به إلى قطاع غزة لم ينجح في تخليص الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة.

وأظهرت المقاومة الفلسطينية، كتائب القسام وحركة الجهاد الإسلامي، تنظيما محكما خلال عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات، في مشهد وعرض صدما وهز كل إسرائيل، كما قال موقع "والا" الإسرائيلي.

وسلّمت كتائب القسام، اليوم السبت، 4 مجندات أسيرات إسرائيليات للصليب الأحمر الدولي بمدينة غزة، في إطار عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، في حين تتواصل الاستعدادات لإطلاق 200 أسير فلسطيني.