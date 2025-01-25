ترقّب بإسرائيل بشأن الكشف عن بقية المحتجزين بغزة وموعد إطلاقهم

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن إسرائيل تتوقع تحديثا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بحلول نهاية اليوم السبت بشأن وضع المحتجزين الـ26 المتبقين لدى المقاومة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي أنه "لأول مرة ستكشف حماس لإسرائيل عن الرهائن الأحياء ضمن المقرر الإفراج عنهم".

كما نقلت وول ستريت جورنال عن وسطاء عرب أن "الرهينة أربيل يهود على قيد الحياة وسيتم إطلاق سراحها السبت المقبل".

وبشأن طريقة تسليم المحتجزات الأربع اليوم، قالت الصحيفة إن "الرسالة التي أرادت حماس إيصالها هي أنها لا تزال مسؤولة عن غزة".

وتمت عملية التسليم في ميدان فلسطين وسط غزة وسط انتشار عدد كبير من مقاتلي كتائب القسام وسرايا القدس.

وظهرت المجندات بالزي العسكري وبصحة جيدة إلى جانب عناصر من المقاومة على منصة أقيمت في الميدان، وشهدت توقيع اتفاق للتسليم بين ممثل للقسام وآخر من الصليب الأحمر الدولي.

المحتجزون الأميركيون

في ذات السياق، نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤول أميركي أن "باقي الرهائن الأميركيين الأحياء والأموات سيفرج عنهم في المرحلة الثانية من الصفقة".

وقال المسؤول الأميركي إنه "من المقرر الإفراج عن الرهينة الأميركية بغزة كيث سيغل السبت المقبل ثم ساجوي ديكل تشين".

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وفي وقت سابق اليوم، تمت عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أكد ماجد محمد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية "إتمام تسليم ٤ نساء اسرائيليات محتجزات تحمل إحداهن الجنسية البلغارية إلى الجانب الإسرائيلي مقابل الإفراج عن ٢٠٠ أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية".

في إطار عملية التبادل الثانية منذ بدء وقف إطلاق النار، يعلن الوسطاء عن إتمام تسليم ٤ نساء اسرائيليات محتجزات تحمل أحداهن الجنسية البلغارية إلى الجانب الإسرائيلي في مقابل الإفراج عن ٢٠٠ أسيراً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) January 25, 2025

وكانت الدفعة الأولى من عمليات التبادل، التي جرت الأحد الماضي بعد ساعات من سريان وقف إطلاق النار في غزة، شملت 3 محتجزات إسرائيليات مقابل 90 أسيرا فلسطينيا.