عاجل,
أخبار|فلسطين

عاجل | مصادر للجزيرة: قوات الاحتلال تقتحم منزل الأسير المحرر أيمن محمد علي بقرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم

25/1/2025

مصادر للجزيرة: قوات الاحتلال تقتحم منزل الأسير المحرر أيمن محمد علي بقرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم

هآرتس: الجيش الإسرائيلي يصل إلى منازل الأسرى الفلسطينيين المحررين بالضفة الغربية لإجراء تحقيقات مع العائلات

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة طفل بالرصاص الحي بمحيط منزل الأسير المحرر أشرف زغير في كفر عقب شمالي القدس

مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تداهم منزل الأسير المحرر أشرف الزغير في حي كفر عقب شمال القدس

مصادر للجزيرة: قوات الاحتلال تحتجز الأسير المحرر أشرف الزغير وتعتقل أحد أفراد عائلته بحي كفر عقب شمالي القدس

المصدر : الجزيرة

إعلان