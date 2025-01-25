عاجلعاجل,
عاجل | مصادر للجزيرة: قوات الاحتلال تقتحم منزل الأسير المحرر أيمن محمد علي بقرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم
25/1/2025
مصادر للجزيرة: قوات الاحتلال تقتحم منزل الأسير المحرر أيمن محمد علي بقرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم
هآرتس: الجيش الإسرائيلي يصل إلى منازل الأسرى الفلسطينيين المحررين بالضفة الغربية لإجراء تحقيقات مع العائلات
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة طفل بالرصاص الحي بمحيط منزل الأسير المحرر أشرف زغير في كفر عقب شمالي القدس
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تداهم منزل الأسير المحرر أشرف الزغير في حي كفر عقب شمال القدس
مصادر للجزيرة: قوات الاحتلال تحتجز الأسير المحرر أشرف الزغير وتعتقل أحد أفراد عائلته بحي كفر عقب شمالي القدس
المصدر : الجزيرة