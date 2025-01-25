أصيب فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووُجهت تهديدات لعائلات فلسطينية، خلال اقتحام أحياء وقرى وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، لمنع احتفالات عائلات فلسطينية بتحرر أبنائها من السجون الإسرائيلية.

ففي حي كفر عقب، شمالي القدس، قال الهلال الأحمر الفلسطيني -في بيان مقتضب- إن طواقمه نقلت إلى المستشفى إصابة بالرصاص الحي لطفل (14 عاما)، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي، فيما أشارت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إلى وجود إصابتين في الحي.

وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال اقتحمت كفر عقب، وسط إطلاق للرصاص، ما أدى لإصابة مواطنين بالرصاص، وداهمت منزل الأسير المحرر أشرف زغير.

من جانبه، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت أمير شقيق أشرف الزغير.

#شاهد| مسيرة مركبات تجوب قرى غرب رام الله احتفالاً بتحرير الأسرى من سجون الاحتلال. pic.twitter.com/2aurUXIXsB — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 25, 2025

وأضافت "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الرام، شمال القدس المحتلة، وبلدة العيزرية جنوبا، وداهمت منزل المعتقل المحرر إبراهيم أبو سنينة، ومنعت التجمع لاستقباله.

وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير المحرر أيمن محمد علي بقرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا، موقع استقبال الأسير صهيب الفقيه في مدينة دورا جنوب الخليل.

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كما اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم منزل الأسير أنس الأقرع في بلدة قبلان جنوبي نابلس لقمع الاحتفالات بتحريره.

وأيضا اقتحمت قوات الاحتلال قرية قراوة بني زيد شمالي رام الله، واعتدت على شبان خلال استقبال أسير محرر.

تهديدات للأهالي

وقالت وكالة "وفا" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هددت أهالي الأسرى المحررين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، باتخاذ إجراءات عقابية بحقهم حال تنظيم مظاهر احتفال بالإفراج عن أبنائهم.

وذكرت أن الاقتحامات طالت منازل عائلات الأسرى المفرج عنهم من قرى وبلدات سلواد، عين قينيا، بيرزيت، قراوة بني زيد، بيت لقيا، المغير، بمحافظة رام الله والبيرة.

وجنوبي الضفة، قال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدات بيت عوّا والظاهرية ودورا، جنوب مدينة الخليل، وحذر عائلات أسرى أفرج عنهم من إبداء أي مظاهر احتفالية.

#شاهد

"حط الســيف قبال الســيف .. إحنا رجال محمد ضيـ.ــف" من استقبال الأسير المحرر رائد بدوان في بلدة بدو شمال غرب القدس، بعد تحريره بصفقة المقا9مة pic.twitter.com/3ClvfAJ9dw — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 25, 2025

ووفق الشهود، فإن الجيش الإسرائيلي اقتحم أستوديو للتصوير النسائي في بلدة بيت عوّا، واعتقل مالكة الأستوديو بذريعة طباعة صور أسرى أفرج عنهم من البلدة.

وقبل ذلك، ذكرت صحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي وصل إلى منازل الأسرى الفلسطينيين المحررين بالضفة الغربية لإجراء تحقيقات مع العائلات.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت إسرائيل أنها أطلقت سراح 200 أسير فلسطيني تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما تم إبعاد 70 منهم إلى مصر، ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لاتفاق وقف النار بغزة.

وظهر السبت، أفرجت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن 4 مجندات إسرائيليات سلمتهن للصليب الأحمر الذي سلمهن بدوره إلى الجانب الإسرائيلي، ضمن الدفعة الثانية للمرحلة الأولى من صفقة التبادل ووقف إطلاق النار بغزة.