تسليم وشيك لـ4 أسيرات إسرائيليات بغزة

انتشر مقاتلو كتائب القسام وسرايا القدس وسط مدينة غزة، استعدادا لتسليم 4 أسيرات إسرائيليات، اليوم السبت، في عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تشمل أيضا 200 أسير فلسطيني.

وأظهرت صور خاصة بالجزيرة انتشار عشرات من مقاتلي الكتائب والسرايا في ميدان فلسطين، استعدادا لتسليم الأسيرات الإسرائيليات الأربع.

والمجندات الأربع هن كارينا أرئيف، ودانييل غلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباغ، بحسب القائمة التي نشرتها كتائب القسام أمس الجمعة.

انتشار عناصر كتائب القسام وسرايا القدس بميدان فلسطين وسط مدينة #غزة استعدادا لبدء عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات الأربع وسط حضور شعبي كبير#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/nFVMwBPlGW — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 25, 2025

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي اكتمال الاستعدادات لاستقبال الأسيرات المفرج عنهن، وقال المتحدث باسمه دانيال هاغاري إنه سيتم توفير الإسعافات الأولية والمرافقة الشخصية للأسيرات الأربع في نقاط الاستقبال الأولى قبيل توجههن للمستشفيات ولقاء عائلاتهن.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن طاقم الصليب الأحمر الدولي تلقى أوامر بتوجه مركباته إلى نقطة تسليم الأسيرات في غزة.

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وأضافت أنه تم إبلاغ أهالي الأسيرات الإسرائيليات بتوقع الإفراج عنهن من غزة في حدود الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي.

كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن عائلات الأسيرات الأربع توجهت إلى منطقة رعيم في غلاف غزة استعدادا للقائهن.

ترجمة قدس| القناة 12 العبرية: إبلاغ عائلات الأسيرات المجندات الإسرائيليات اللواتي سيتم إطلاق سراحهن اليوم أنه من المتوقع أن يتم الإفراج حوالي الساعة 12 ظهراً. pic.twitter.com/e2lf1sUXc7 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 25, 2025

وأمس الجمعة، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن أسماء 4 مجندات إسرائيليات سيتم الإفراج عنهن ضمن هذه الدفعة.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تسلم من الوسطاء قائمة المجندات.

مركبات للصليب الأحمر تتوجه إلى معبر كرم أبوسالم شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة pic.twitter.com/xb0311fzlj — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 25, 2025

وفي غضون ذلك، رصد مراسل الجزيرة هاني الشاعر توجّه مركبات تابعة للصليب الأحمر من قطاع غزة إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرقي القطاع.

وقال الشاعر إن موكب الصليب الأحمر ضم حافلة تتسع لـ25 شخصا، موضحا أنها يُفترض أن تعيد أسرى فلسطينيين سيُفرج عنهم وإبعادهم إلى قطاع غزة.

الأسرى الفلسطينيون

وفي المقابل، بدأت الاستعدادات في السجون الإسرائيلية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المشمولين في الدفعة الثانية.

وأظهرت صور مركبات أمام سجن عوفر بالضفة الغربية، بينما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الاستعدادات جارية لإطلاق سراح سجناء فلسطينيين من سجن كتسعوت في النقب.

وكانت حركة حماس قالت إنها تنتظر من الاحتلال تقديم قائمة بـ200 أسير فلسطيني يتوقع الإفراج عنهم اليوم السبت.

وتتضمن القائمة التي حصلت عيها الجزيرة 121 أسيرا فلسطينيا من أصحاب أحكام السجن المؤبد، و79 أسيرا من أصحاب الأحكام العالية، حسب ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار في صفقة طوفان الأحرار.

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من جهتها، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن بعض الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم سيُعاد إلى قطاع غزة، والبعض الآخر إلى الضفة الغربية المحتلة.

وكانت الدفعة الأولى من عمليات التبادل، التي جرت بعد ساعات من سريان وقف إطلاق النار في غزة، شملت 3 أسيرات إسرائيليات و90 أسيرا فلسطينيا.

والأسرى الفلسطينيون المفرج عنهم في هذه المرحلة هم 69 امرأة و21 طفلا، من بينهم 76 من الضفة الغربية و14 من القدس الشرقية.

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الاتفاق -المكون من 3 مراحل- 42 يوما يتم خلالها تبادل 33 أسيرا إسرائيليا مقابل 1900 أسير فلسطيني.

عودة النازحين وانسحاب الاحتلال

في الأثناء، أعلنت وزارة الداخلية في غزة اكتمال استعداداتها لتسهيل عودة النازحين من جنوب القطاع إلى محافظتي غزة والشمال.

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار، يفترض أن يفضي تنفيذ عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى من الجانبين إلى انسحاب جزئي لقوات الاحتلال الإسرائيلي وعودة النازحين إلى مناطق شمال غزة، مع حرية تنقل السكان بين شمال القطاع وجنوبه.

ووفق بنود الاتفاق، يفترض أن ينسحب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من غرب محور نتساريم (وسط القطاع)، أي من شارع الرشيد الساحلي إلى شرق شارع صلاح الدين (شرق المحور)، فور تسليم الأسرى.

وكانت تقارير أفادت، أمس الجمعة، بأن قوات الاحتلال بدأت بالفعل تفكيك مواقع لها غرب نتساريم.

وسيسمح للفلسطينيين بحرية التنقل بين شمال القطاع وجنوبه بعد الانتهاء من الانسحاب الكامل من المنطقة، وفق ما أكده مصدر بحركة حماس في وقت سابق لوكالة الأناضول.

وتتوقع مصادر في حركة حماس أن يتحرك النازحون بكثافة تجاه شمال غزة غدا الأحد.

وقال مصدر في حماس إن تنقل السكان عبر شارع الرشيد سيكون للأفراد وبالاتجاهين منذ اليوم السبت، لكن عبر صلاح الدين سيكون باتجاه واحد من الجنوب للشمال للمركبات فقط.

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وبحسب الترتيبات المتفق عليها، لن يتم تفتيش السكان العائدين إلى شمال غزة، والمركبات ستخضع للتفتيش، وقال مصدر بحماس إن ذلك سيتم بواسطة لجنة مصرية قطرية.

كما يفترض أن يفضي تنفيذ عملية التبادل الثانية إلى تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود عبر شارع الرشيد، وتصل المساعدات إلى قطاع غزة عبر 3 منافذ هي كرم أبو سالم وإيريز (بيت حانون) وزيكيم.