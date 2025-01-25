شاهد.. أمن السلطة يصادرون رايات حماس من موكب استقبال الأسرى

صادر عناصر من أمن السلطة الفلسطينية رايات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أثناء استقبال الأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة إن أجهزة السلطة منعت أهالي الأسرى المفرج عنهم من رفع رايات المقاومة أثناء استقبال حافلات الأسرى المفرج عنهم في الدفعة الثانية من صفقة التبادل. وأضافت أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية منعت المواطنين وأهالي الأسرى من استقبال شعبي لهم في طريقهم إلى وسط رام الله.

وقد استقبلت حشود في رام الله بالضفة الغربية أكثر من 100 أسير أفرج عنهم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، فيما وصل 16 أسيرا ضمن الدفعة نفسها إلى قطاع غزة.

وحملت الحشود في رام الله الأسرى المحررين على الأكتاف ولوّحوا بعلامة النصر. وأعرب الأسرى عن شكرهم للمقاومة الفلسطينية في غزة التي كانت وراء صفقة التبادل.

وقد أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية بعد ظهر اليوم أنها أطلقت سراح 200 فلسطيني من سجونها ضمن صفقة التبادل، وذلك بعد ساعات قليلة من إفراج حركة حماس عن 4 مجندات إسرائيليات في غزة.

وتم إطلاق سراح 114 أسيرا إلى رام الله و16 إلى قطاع غزة وإبعاد 70 أسيرا إلى مصر، وفقا لما ذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي.

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ووفقا لمكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، فإن هذه الدفعة من الأسرى الفلسطينيين تضم 121 محكوما بالمؤبد و79 من ذوي الأحكام العالية.