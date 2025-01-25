سرايا القدس تبث مشاهد خاصة لتسليم المجندات الأسيرات

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مساء السبت، مشاهد خاصة من عملية تسليم 4 مجندات أسيرات إسرائيليات، في إطار عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع إسرائيل.

وجاءت المشاهد مصحوبة بأنشودة كانت كلماتها "كبر النصر برجالنا يوم الغضب.. والكون وقف قبالنا نار ولهب.. بشراك يا شعبي الصبر طل بسمانا هالنصر.. والعز عز المنتصر والعار ع اللي انغلب".

وتضمنت المشاهد صورا أظهرت مشاركة عناصر السرايا في عملية التسليم وتنظيم الحشود الحاضرة، كما شملت صورا لعناق أحد مقاتلي السرايا، مقاتلا آخر من كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ووثقت المشاهد كذلك رفع عدد من عناصر السرايا صورا للأمين العام لحركة الجهاد ومؤسس جناحها العسكري زياد النخالة، إضافة لمشاهد الأسيرات الأربع خلال عملية التسليم.

وجرت عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات الأربع في ميدان فلسطين وسط غزة صُحبة انتشار عدد كبير من مقاتلي كتائب القسام وسرايا القدس، وذلك إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومن ثم جرى تسليمهن إلى الجيش الإسرائيلي.

وأمس الجمعة، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن أسماء 4 مجندات إسرائيليات سيتم الإفراج عنهن ضمن هذه الدفعة.

والمجندات الأربع هن كارينا أرئيف، ودانييل غلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباغ، بحسب القائمة التي نشرتها كتائب القسام أمس الجمعة.

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وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نفذت كتائب القسام وفصائل من المقاومة الفلسطينية هجوما كبيرا على قواعد وثكنات ومستوطنات غلاف غزة وقتلت مئات الجنود والضباط الإسرائيليين.

وكذلك أسرت القسام ما لا يقل عن 240 إسرائيليا، وقد أطلق ما يزيد على 100 منهم خلال هدنة إنسانية مؤقتة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في حين قُتل عشرات من المحتجزين في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي الذي استمر على القطاع أكثر من 15 شهرا.

ومساء الأربعاء قبل الماضي، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني توصل الوسطاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى منه ستستمر 42 يوما.

وتعتزم إسرائيل إطلاق سراح 1977 أسيرا فلسطينيا، بينهم 290 محكومون بالسجن المؤبد و1687 بأحكام متفاوتة، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مقابل الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا محتجزا بقطاع غزة.