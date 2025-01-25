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حملة أمنية جديدة بريف اللاذقية عقب هجمات لفلول النظام

عناصر من إدارة العمليات العسكرية التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا خلال حملة أمنية في اللاذقية غربي البلاد وكالة الأنباء السورية (سانا)
عناصر من إدارة العمليات العسكرية خلال الحملة الأمنية الجديدة في اللاذقية (وكالة الأنباء السورية)
25/1/2025-|آخر تحديث: 25/1/202503:23 م (توقيت مكة)

بدأت القوات العسكرية والأمنية التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا حملة أمنية جديدة في ريف اللاذقية غربي البلاد، عقب هجمات جديدة نفذها مسلحون موالون لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن إدارة العمليات العسكرية تنفذ -بالتعاون مع قوى الأمن العام- حملة تمشيط كبيرة في ريف اللاذقية منذ مساء أمس الجمعة، بعد الهجمات المتكررة من جانب من وصفتهم بفلول مليشيات الأسد.

وأظهرت صور، بثتها إدارة العمليات العسكرية على منصة "إكس" وأخرى نشرتها الوكالة الرسمية، انتشارا لقوات الأمن في اللاذقية بمشاركة وحدات خاصة لتعزيز الاستقرار وضبط الأمن، إثر الهجمات على مواقع تابعة لوزارة الداخلية.

وقال مدير الأمن في اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي إن قوات الأمن في المدينة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يحاول المساس بأمن البلاد.

وأوضح كنيفاتي أن بعض وسائل التواصل نشرت معلومات كاذبة حول انسحاب قوات الأمن العام من عدة مواقع في محافظة اللاذقية، مشيرا إلى أن عناصر خارجة عن القانون استغلت هذه المعلومات لتنفيذ أعمال إجرامية عبر استهداف مواقع تابعة لوزارة الداخلية.

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وقال المسؤول الأمني السوري إن محاولات هذه العناصر فشلت، وأسفرت عن تحييد 3 من المهاجمين، مضيفا أن العمليات الأمنية مستمرة لملاحقة من وصفهم بالمجرمين الفارين.

في غضون ذلك، أفادت مواقع إخبارية سورية بأن إدارة الأمن العام نفذت حملة تمشيط في حي القصور بمدينة بانياس (غربي سوريا)، إثر تعرض إحدى دورياتها لإطلاق نار الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل عنصر أمني.

كما أفادت تقارير إعلامية بمقتل عنصر من إدارة العمليات العسكرية خلال حملة أمنية في منطقة تلكلخ بريف حمص الغربي.

انقطاع الإنترنت

على صعيد آخر، أفاد مراسل الجزيرة في مدينة دير الزور شرقي سوريا بانقطاع الاتصالات في المحافظة مساء أمس الجمعة.

وقالت وزارة الاتصالات السورية، في بيان، إن مجموعات من فلول النظام البائد تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار قطعت مساريْن لألياف الإنترنت الضوئية على الطريق بين حمص ودمشق، مما أدى لانقطاع الإنترنت عن العاصمة وريفها ومناطق أخرى.

وأشارت الوزارة إلى أن ورشات الصيانة عملت على إصلاح الأضرار وإعادة الخدمات بأسرع وقت.

ودعت الوزارة في بيانها المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أعمال تخريبية تستهدف البنية التحتية في البلاد.

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي سُجلت عدة هجمات لمسلحين موالين له في عدة مناطق.

ووقعت أخطر الهجمات أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين قتل 14 من إدارة العمليات العسكرية في كمين نصبه مسلحون في ريف طرطوس بالساحل السوري.

وفي المقابل، شنت القوات العسكرية والأمنية حملات عديدة في اللاذقية وحمص وحماة وحلب ودمشق وريفها لملاحقة المسلحين وفرض الاستقرار.

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المصدر : الجزيرة

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