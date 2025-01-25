جنرال نمساوي يقترح نشر قوات أوروبية في غرينلاند

اقترح النمساوي روبرت بريغر رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي نشر قوات عسكرية أوروبية في جزيرة غرينلاند التي طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشرائها.

وقال الجنرال النمساوي في مقابلة مع صحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية إن الخطة التي اقترحها "ستكون إشارة قوية يمكن أن تسهم في استقرار المنطقة".

وأشار إلى أن غرينلاند تعتبر ذات أهمية كبيرة من الناحية الجيوسياسية والأمنية، قائلا إنها تضم احتياطيات كبيرة من المواد الخام، كما تعد ممرا مهما للتجارة الدولية.

وأضاف بريغر أنه "مع ذوبان الجليد المتزايد نتيجة للتغير المناخي، فإن ذلك سيخلق أيضا بعض التوترات مع روسيا وربما الصين".

وفي رأيه "من المنطقي تماما نشر قوات أميركية في غرينلاند كما كان في السابق، ولكن أيضا لا بد من العمل على نشر جنود من الاتحاد الأوروبي هناك".

انتهاك الحدود

وقال بريغر: "ترامب هو زعيم قوة عظمى عضو في الأمم المتحدة. لذا، أفترض أنه يحترم عدم انتهاك الحدود كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف أن "غرينلاند أراض دانماركية ما وراء البحار وليست جزءا من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لدى الأوروبيين مثل الأميركيين مصالح فيها".

واللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي هي أعلى هيئة عسكرية تعمل في إطار المجلس الأوروبي وتعمل في إطار التشاور العسكري والتعاون بين الدول الأعضاء.

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وقال بريغر إن نشر قوات من الاتحاد الأوروبي في غرينلاند هو في نهاية المطاف "قرار سياسي، حيث يجب أن تؤخذ العديد من المصالح في الاعتبار".

وكان للولايات المتحدة وجود في غرينلاند بموافقة الدانمارك منذ الحرب العالمية الثانية.

مكالمة مروعة

وفي مكالمة لترامب مع رئيسة الوزراء الدانماركية مته فريدريكسن، وصفتها مصادر أوروبية بـ"الفظيعة والمروعة"، جدد الرئيس الأميركي مطالبته بالسيطرة على الجزيرة.

وقال 5 مسؤولين أوروبيين كبار حاليين وسابقين مطلعين على المكالمة إن ترامب كان عدوانيا وهجوميا في أعقاب تعليقات فريدريكسن بأن الجزيرة ليست للبيع، على الرغم من عرضها لمزيد من التعاون في القواعد العسكرية والتنقيب عن المعادن.

وطرح ترامب فكرة شراء غرينلاند خلال فترة ولايته الأولى وأعاد إحياء الاقتراح قبل تنصيبه الاثنين الماضي، معتبرا السيطرة الأميركية على الإقليم "ضرورة مطلقة" للأمن القومي الأميركي والعالمي.

وهدد الرئيس الأميركي -في أوائل يناير/كانون الثاني- بفرض رسوم على الدانمارك إذا عارضته بشأن هذه الجزيرة، كما رفض استبعاد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند.