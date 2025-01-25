إقالة مفتشين عامين ضمن عملية "تطهير" تنفذها إدارة ترامب

قالت صحيفة واشنطن بوست إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقالت 12 مفتشا عاما في وكالات اتحادية رئيسية ضمن ما وصفتها بعملية "تطهير".

وأضافت الصحيفة أن البيت الأبيض أبلغ هؤلاء المفتشين العامين المستقلين عبر البريد الإلكتروني بإنهاء عملهم فورا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمهد الطريق أمام إدارة ترامب لتعيين موالين في منصب المفتش العام في تلك الوكالات.

وتابعت أن الوكالات المعنية تشمل وزارات الدفاع والخارجية والنقل وشؤون قدامى المحاربين والإسكان والتنمية الحضرية والداخلية والطاقة.

وقالت واشنطن بوست إن قرارات إقالة المفتشين العامين ربما تشكل خرقا للقانون الفدرالي الذي ينص على إبلاغ الكونغرس بذلك قبل 30 يوما.

وبحسب الصحيفة، فإن معظم المقالين عينهم ترامب في فترة رئاسته الأولى.

ويقوم المفتشون العامون بإجراء تحقيقات في عمليات الهدر والاحتيال وسوء السلوك في الحكومة.

ونقلت الصحيفة عن أحد المفتشين المقالين قوله إن ما قامت به الإدارة الجديدة "مجزرة كبيرة"، وإنه سينظر إلى من سيعينهم ترامب في هذا المنصب على أنهم موالون له، مضيفا أن من شأن ذلك أن يلحق ضررا بالنظام برمته.

وكان الرئيس الأميركي لوح بعيد تنصيبه بإقالة ألف مسؤول حكومي، وقد تم بالفعل عزل مسؤولين بينهم أول امرأة تتولى قيادة جهاز خفر السواحل، كما بدأت تغييرات شملت قيادة وكالات حكومية بينها وكالة أمن النقل.

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وتستعد مؤسسات حكومية عدة لتغييرات كبرى خلال الأيام والأسابيع القادمة بعد وعود ترامب الانتخابية بالاقتطاع من حجم الإدارات الحكومية وزيادة فاعليتها، بما فيها تهديدات بإغلاق هيئات بالكامل.