تحدثن بالعربية.. القسام تبث مشاهد خاصة لتسليم المجندات الأسيرات

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مساء السبت، مشاهد خاصة من عملية تسليم 4 مجندات أسيرات إسرائيليات، في إطار عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع إسرائيل.

وبدأت المشاهد بصور للأسيرات يظهرن فيها وهنّ في حالة ارتياح وسعادة واضحة، وتضمنت اللقطات تسلمهن لشهادات الإفراج التي قمن بالتوقيع عليها وإعطاءهن هدايا تذكارية من كتائب القسام قبل عملية التسليم.

ووثقت القسام عملية تجول مقاتليها ومركباتها العسكرية في شوارع مدينة غزة وصولا إلى منطقة التسليم، وهتافات الفلسطينيين المؤيدة للمقاومة.

وعبرت الأسيرات عن شكرهن وامتنانهن برسائل ذكرنَها باللغة العربية، حيث قالت إحداهن "السلام عليكم.. مرحبا شكرا لكتائب القسام على كل المعاملة الكويسة" فيما قالت ثانية "شكرا على الأكل والشرب والملابس".

أما الثالثة، فشكرت الشباب "اللي كانوا يحافظوا علينا ويديروا بالهم علينا من القصف" وقالت الأخيرة "إن شاء الله يكون يوم سعيد وأحسن يوم وكلنا نكون بخير".

وجرت عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات الأربع في ميدان فلسطين وسط غزة صُحبة انتشار عدد كبير من مقاتلي كتائب القسام وسرايا القدس، وذلك إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومن ثم جرى تسليمهن إلى الجيش الإسرائيلي.

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ورددت الأسيرات المحررات عبارة مشتركة وهن خارج السيارة قلن فيها "اليوم 25 واحد 25" في إشارة لتاريخ التبادل الموافق 25 يناير/كانون الثاني 2025.

وأظهرت المشاهد الخاصة المجندات بالزي العسكري وبصحة جيدة إلى جانب عناصر من المقاومة على منصة أقيمت في الميدان، وشهدت توقيع اتفاق للتسليم بين ممثل للقسام وآخر من الصليب الأحمر.

كما أظهرت المشاهد صعود الأسيرات على المنصة وتحيتهن حشود الفلسطينيين، وكذلك رفعهن إشارات الاحتفاء لكاميرات التصوير.

وأمس الجمعة، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن أسماء 4 مجندات إسرائيليات سيتم الإفراج عنهن ضمن هذه الدفعة.

والمجندات الأربع هن كارينا أرئيف، ودانييل غلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباغ، بحسب القائمة التي نشرتها كتائب القسام أمس الجمعة.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نفذت كتائب القسام -الجناح العسكري لحماس- هجوما كبيرا على قواعد وثكنات ومستوطنات غلاف غزة وقتلت مئات الجنود والضباط الإسرائيليين.

وكذلك أسرت القسام ما لا يقل عن 240 إسرائيليا، وقد أطلق ما يزيد على 100 منهم خلال هدنة إنسانية مؤقتة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في حين قُتل عشرات من المحتجزين في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي الذي استمر على القطاع أكثر من 15 شهرا.

ومساء الأربعاء قبل الماضي، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني توصل الوسطاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى منه ستستمر 42 يوما.

وتعتزم إسرائيل إطلاق سراح 1977 أسيرا فلسطينيا، بينهم 290 محكومون بالسجن المؤبد و1687 بأحكام متفاوتة، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مقابل الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا محتجزا بقطاع غزة.