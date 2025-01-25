الشيوخ الأميركي يصادق بغالبية ضئيلة على تعيين هيغسيث وزيرا للدفاع

صادق مجلس الشيوخ الأميركي الليلة الماضية بغالبية ضئيلة على تعيين بيت هيغسيث مرشح الرئيس دونالد ترامب لتولي وزارة الدفاع، رغم معارضة المعسكر الديمقراطي و3 أعضاء جمهوريين في المجلس.

وتم التصديق على تعيين هيغسيث بعد تعادل دراماتيكي في الأصوات 50 مقابل 50 في مجلس الشيوخ، لكن جيه دي فانس نائب الرئيس تدخل لكسر التعادل في النتيجة وحسم التصويت لصالح تعيين هيغسيث. ويعد ذلك انتصارا كبيرا للرئيس دونالد ترامب.

وانضم ثلاثة من الجمهوريين وهم ميتش ماكونيل من كنتاكي، وليزا موركوسكي من ألاسكا، وسوزان كولينز من ماين، إلى الديمقراطيين والمستقلين في معارضة تأكيد تعيينه، قبل أن يدلي دي فانس بأول صوت فاصل له.

وكان اختيار هيغسيث (44 عاما)، الرائد السابق في الجيش والمذيع السابق في قناة "فوكس نيوز"، لتولي منصب وزير الدفاع، قد أثار احتجاجات، خصوصا بسبب قلة خبرته في إدارة أقوى جيش في العالم فضلا عن بعض التصريحات المثيرة للجدل الصادرة عنه مثل معارضته وجود نساء في الوحدات القتالية.