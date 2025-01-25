الاحتلال يقتحم بلدات بالضفة ويتكبد خسائر بكمين للقسام بجنين

اقتحمت قوات الاحتلال في وقت مبكر من صباح اليوم بلدات في جنين والخليل ونابلس وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، وفي حين استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي لسيارة في قباطية، ألحقت كتائب القسام إصابات محققة في صفوف قوة إسرائيلية في كمين محكم بحارة الدمج في مخيم جنين.

وأفادت مصادر محلية للجزيرة بسماع صوت انفجارات وإطلاق نار كثيف خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة ميثلون جنوبي مدينة جنين بالضفة الغربية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا وطالبت ساكنيه بمغادرته. في حين تواصل قوات الاحتلال اقتحامها لبلدة السيلة الحارثية غربي مدينة جنين، وتحاصر أحد المنازل وتطالب عبر مكبرات الصوت من بداخله بتسليم أنفسهم.

وأفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات عسكرية لمدينة جنين ومخيمها خلال اقتحامها لليوم الخامس على التوالي.

وتواصل قوات الاحتلال تفجير وإحراق المنازل في المخيم المحاصر، وسط استمرار تهجير الآلاف من سكان المخيم ومحيطه.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ، بالتعاون مع جهاز الشاباك والشرطة، سلسلة عمليات أمنية في مدينة جنين ومحيطها، في إطار حملة أمنية شنها الاحتلال قبل عدة أيام.

ووفقًا لبيان مشترك، فقد أسفرت العمليات عن اغتيال أكثر من 10 مسلحين، واعتقال نحو 20 شابا ممن تعتبرهم سلطات الاحتلال مطلوبين، إضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والوسائل القتالية، كما دمرت مختبرا لتصنيع العبوات الناسفة.

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وأكدت قوات الاحتلال مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، لمنع التهديدات الأمنية وضمان أمن إسرائيل، وفق ما جاء في البيان.

تطورات أخرى

وفي تطور آخر، قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدات صوريف ودير سامت وترقوميا في الخليل، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال المدينة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا بلدة زعترة شرق بيت لحم وروجيب شرق نابلس وبلدة بير زيت شمال رام الله.

يأتي ذلك في حين أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها ألحقت إصابات محققة في صفوف قوات الاحتلال إثر إيقاع قوة إسرائيلية في كمين محكم بحارة الدمج في مخيم جنين.

وقبل ذلك أعلنت كتيبة جنين التابعة لـسرايا القدس -الجناح العسكري لـحركة الجهاد الإسلامي– أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة موجهة من نوع "سجيل" في قوة مشاة إسرائيلية بمحور الدمج في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وأكدت الكتيبة -اليوم الجمعة- أن مقاتليها يواصلون "التصدي لقوات المشاة والآليات العسكرية المقتحمة للمحور، بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة"، مشيرة إلى تحقيق "إصابات مؤكدة في صفوف القوات المستهدفة"، وفقا للبيان. وأوضحت أنها تمكنت من تفجير عبوة موجهة بجرافة عسكرية وإخراجها عن الخدمة.

وأضافت الكتيبة "خضنا مع كتائب القسام وشباب الثأر والتحرير معارك ضارية مع قوات العدو في مخيم جنين"، وتابعت "أمطرنا قوات العدو بزخات من الرصاص وفجرنا عبوات بقوات المشاة محققين إصابات مؤكدة".

اللحظات الأولى بعد قصف طيران الاحتلال مركبة في بلدة قباطية جنوب جنين. pic.twitter.com/ozANxJRtBg — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 24, 2025

شهيدان بقباطية

وكان فلسطينيان استشهدا أمس الجمعة في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لسيارة في قباطية جنوبي مدينة جنين، في حين فجّرت "كتيبة جنين" عبوة في قوة إسرائيلية، وسط اعتقالات وعمليات هدم ينفذها الاحتلال في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

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وقالت مصادر من الإسعاف الفلسطيني للجزيرة إن فلسطينيين اثنين استشهدا داخل سيارة قصفها الاحتلال في قباطية. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية الخبر.

وكانت مصادر محلية قد أعلنت وقوع إصابات في قصف إسرائيلي لمركبة قرب مركز الدفاع المدني في قباطية جنوبي جنين.

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني أن "الجيش قصف جوا سيارة في قباطية جنوبي جنين كانت بداخلها خلية مسلحة".