إدارة ترامب تغير رسميا اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا

قالت وزارة الداخلية الأميركية مساء أمس الجمعة إنها غيرت رسميا اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا، وقمة دينالي في ولاية ألاسكا التي تعد أعلى قمة في أميركا الشمالية إلى جبل ماكينلي.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا القرار جاء بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، مشيرة إلى أن "هذه التغييرات تؤكد التزام الأمة بالحفاظ على التراث الاستثنائي للولايات المتحدة وضمان احتفال الأجيال القادمة من الأميركيين بإرث أبطالها ومقدراتها التاريخية".

وكانت قمة دينالي الشاهقة الواقعة في ولاية ألاسكا تسمى في السابق جبل ماكينلي، تكريما للرئيس الأميركي الأسبق وليام ماكينلي، ولكن الرئيس الأسبق باراك أوباما غير الاسم إلى دينالي وهو اسمه الأصلي ليتضامن مع السكان الأصليين في ولاية ألاسكا في حسم معركة استمرت 40 عاما بشأن اسم الجبل.

وكان ترامب أمر بتغيير الاسمين في إطار سلسلة من الإجراءات التنفيذية بعد ساعات من توليه منصبه الاثنين الماضي، وذلك في إطار تنفيذه لوعود انتخابية.

وفي خطابه الافتتاحي يوم الاثنين، قال ترامب إن ماكينلي، وهو جمهوري تولى الرئاسة من عام 1897 إلى 1901، "ساهم في إثراء بلدنا بشكل كبير من خلال التعريفات الجمركية وبفضل مهاراته، فقد كان رجل أعمال بالفطرة".

إعلان

وكان ماكينلي رئيسًا خلال حقبة توسعية، حيث حصلت الولايات المتحدة على هاواي وغوام وبورتوريكو كأراضٍ أميركية، وأصبحت هاواي لاحقًا ولاية أميركية.

ورغم أن ترامب يمكنه توجيه هيئة المسح الجيولوجي الأميركية لتغيير تسمية خليج المكسيك داخل الولايات المتحدة، فإنه من غير المرجح أن يُعترف بهذا التغيير دوليًا.

وأشارت المكسيك، التي تمتلك أيضًا ساحلًا طويلًا يحيط بالمسطح المائي، إلى أن اسم "خليج المكسيك" معترف به دوليًا ويُستخدم كمرجع ملاحي بحري منذ مئات السنين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اقترحت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم مازحة أن تعاد تسمية أميركا الشمالية، بما في ذلك الولايات المتحدة، باسم "أميركا المكسيكية"، وهو اسم تاريخي ورد في خريطة قديمة للمنطقة.