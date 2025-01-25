أميركا تعلن الانضمام مجددا إلى اتفاقية مناهضة للإجهاض

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة ستنضم مجددا إلى اتفاقية دولية، يقول منتقدون إنها تهدف إلى الحد من الإجهاض في جميع أنحاء العالم.

وقال روبيو في بيان "أبلغت الولايات المتحدة اليوم الموقعين على إعلان إجماع جنيف بأننا ننوي الانضمام مجددا على الفور".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخذ، أمس الجمعة، سلسلة إجراءات ضد الإجهاض وبعث رسالة دعم لعشرات آلاف المتظاهرين المعارضين للإجهاض الذين ساروا في واشنطن خلال النهار.

وإعلان "إجماع جنيف" بشأن تعزيز صحة المرأة وتقوية الأسرة هو إعلان مناهض للإجهاض رعته حكومات الولايات المتحدة والبرازيل وأوغندا ومصر والمجر وإندونيسيا في عام 2020، حينما كان ترامب في السلطة خلال رئاسته الأول، ويضم الآن أكثر من 35 دولة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن أحد أهداف الإعلان هو "حماية الحياة في جميع مراحلها".

والإجهاض قضية مثيرة للانقسام في السياسة الأميركية، وفي عام 2022 قضت المحكمة الأميركية العليا بإلغاء الحق في الإجهاض على مستوى البلاد.