أكسيوس: ترامب يلغي قرار بايدن ويسلح إسرائيل بقنابل "مارك 84"

نقل موقع أكسيوس الأميركي عن 3 مسؤولين إسرائيليين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوعز إلى وزارة الدفاع (البنتاغون) بإنهاء التعليق الذي فرضته إدارة سلفه جو بايدن على إمدادات القنابل التي تزن ألفي رطل (نحو طن) إلى إسرائيل.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن 1800 من هذه القنابل من طراز "إم كيه (مارك) 84" -والتي كانت مخزنة في الولايات المتحدة- ستحمّل على سفينة لإرسالها إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة.

وذكر الموقع أن البيت الأبيض لم يرد على الفور على أسئلة بشأن استئناف إرسال هذه القنابل إلى إسرائيل.

وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين إن البنتاغون أخطر الحكومة الإسرائيلية أمس الجمعة بإنهاء الحظر.

وكان الرئيس الأميركي السابق قد علق إرسال شحنة واحدة من هذه القنابل إلى إسرائيل في مايو/أيار الماضي حين اجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.