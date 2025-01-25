أسوشيتد برس ترفض الالتزام بقرار ترامب تغيير اسم خليج المكسيك

أعلنت وكالة أسوشيتد برس أنها لن تلتزم بتعليمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المتعلقة بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا.

وقالت المسؤولة بالوكالة أماندا باريت، في بيان، إن أمر ترامب ينطبق على الولايات المتحدة وليس على المكسيك أو المنظمات الدولية الأخرى.

وأضافت أن أسوشيتد برس وكالة أنباء عالمية توزع الأخبار دوليا، مشيرة إلى أن الأسماء والمناطق الجغرافية الدولية يجب أن تكون معروفة بسهولة لدى جميع الجماهير.

وطرح ترامب أول مرة فكرة تغيير اسم خليج المكسيك خلال مؤتمر صحفي عقده في فلوريدا يوم 7 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال في خطاب تنصيبه في 20 من الشهر الجاري "سنغير قريبا اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا".

وفي اليوم نفسه، أمر ترامب بتغيير اسم الخليج بموجب أمر تنفيذي وقّعه في البيت الأبيض.

ويُعد خليج المكسيك أحد أكبر الخلجان في العالم، وتاسع أكبر المسطحات المائية، ويقع جنوب شرق قارة أميركا الشمالية، وتحده كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكوبا، وله أهمية إستراتيجية كبرى، إذ يحتوي على احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي، مما يجعله مركزا رئيسيا للطاقة والتجارة البحرية.