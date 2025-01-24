هيئة بريطانية: محاولة لتوجيه سفينة نحو المياه الإيرانية

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية -اليوم الجمعة- إن سفينة حربية صغيرة اقتربت من سفينة تبحر في الخليج وطلبت منها التوجه نحو المياه الإيرانية.

وأضافت الهيئة -في منشور على منصة "إكس"- أن الحادث وقع على بعد 86 ميلا بحريا شمال غرب ميناء رأس تنورة الواقع بالمنطقة الشرقية في السعودية.

وتابعت أن القطعة البحرية الحربية سلّطت شعاع ليزر أخضر على غرفة القيادة في السفينة المستهدفة التي لم يتضح ما إذا كانت مخصصة للشحن أم لنقل النفط.

وأرفقت المنشور بخريطة تظهر الموقع الذي اقتربت فيه القطعة البحرية من السفينة في مياه الخليج.

ونصحت الهيئة البريطانية السفينة التي تمر من خلال هذا المسار بتوخي الحذر وإبلاغها بأي نشاط مشبوه.

وفي السنوات القليلة الماضية، احتجزت البحرية الإيرانية سفنا تتهمها بتهريب الوقود الإيراني في الخليج.