"ما خفي أعظم".. محمد الضيف في مشاهد حصرية من غرفة العمليات

ظهر القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، في مشاهد حصرية بثها برنامج "ما خفي أعظم" على قناة الجزيرة مساء اليوم الجمعة، وهو يضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وذلك من داخل غرفة عمليات كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقد عرض البرنامج للمرة الأولى لقطات حصرية من داخل غرفة العمليات، أظهرت القائد العام محمد الضيف (أبو خالد) وهو يحدد المواقع العسكرية المستهدفة في الهجوم.

#ما_خفي_أعظم يعرض لقطات حصرية تكشف عنها القسام للمرة الأولى لقائد أركانها محمد الضيف داخل غرفة عمليات القيادة أثناء وضع اللمسات الأخيرة لهجوم 7 أكتوبر#حرب_غزة pic.twitter.com/Q27MuHnaWy — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 24, 2025

كما قدم البرنامج وثيقة سرية لأمر العمليات الذي أصدره محمد الضيف قبل يومين من تنفيذ عملية "طوفان الأقصى".

وسردت الوثيقة تفاصيل أوامر العملية صباح السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحدد ساعة الصفر عند السادسة والنصف صباحا.

كما بث برنامج "ما خفي أعظم" لقطات حصرية توثق لحظة سيطرة عناصر كتائب القسام على كتيبة دبابات وآليات للجيش الإسرائيلي خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهو الهجوم الذي شكل نقطة فارقة في الصراع.