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"ما خفي أعظم".. محمد الضيف في مشاهد حصرية من غرفة العمليات

لقطة شاشة تظهر مشاهد حصرية من غرفة عمليات القسام ضمن برنامج "ما خفي أعظم" (الجزيرة)
24/1/2025-|آخر تحديث: 24/1/202511:32 م (توقيت مكة)

ظهر القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، في مشاهد حصرية بثها برنامج "ما خفي أعظم" على قناة الجزيرة مساء اليوم الجمعة، وهو يضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وذلك من داخل غرفة عمليات كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقد عرض البرنامج للمرة الأولى لقطات حصرية من داخل غرفة العمليات، أظهرت القائد العام محمد الضيف (أبو خالد) وهو يحدد المواقع العسكرية المستهدفة في الهجوم.

كما قدم البرنامج وثيقة سرية لأمر العمليات الذي أصدره محمد الضيف قبل يومين من تنفيذ عملية "طوفان الأقصى".

وسردت الوثيقة تفاصيل أوامر العملية صباح السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحدد ساعة الصفر عند السادسة والنصف صباحا.

كما بث برنامج "ما خفي أعظم" لقطات حصرية توثق لحظة سيطرة عناصر كتائب القسام على كتيبة دبابات وآليات للجيش الإسرائيلي خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهو الهجوم الذي شكل نقطة فارقة في الصراع.

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المصدر : الجزيرة

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