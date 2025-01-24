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"ما خفي أعظم" يعرض لقطات حصرية ليحيى السنوار

يحيى السنور، المصدر: الجزيرة - من برنامج ما خفي أعظم - حلقة الطوفان
اللقطات الحصرية أظهرت السنوار يقود العمليات على أرض المعركة (الجزيرة)
24/1/2025-|آخر تحديث: 24/1/202511:47 م (توقيت مكة)

بث برنامج "ما خفي أعظم" لقطات حصرية كشفت عنها كتائب عز الدين القسام للمرة الأولى ليحيى السنوار قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبل استشهاده.

وأظهرت اللقطات الحصرية أن السنوار كان فوق الأرض يقود عمليات ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في رفح ومناطق أخرى.

كما أظهرت اللقطات يحيى السنوار يتنقل في أكثر من منطقة بين الكمائن ويرفع معنويات المقاتلين من كتائب القسام في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وظهر السنوار وهو يجلس أثناء التخطيط لتنفيذ عمليات مع قائد كتيبة تل السلطان في رفح محمود حمدان الذي استشهد معه في رفح.

وبينت اللقطات يحيى السنوار في خطوط الجبهة وهو ينظر إلى آلية إسرائيلية تم استهدافها وإعطابها في حي تل السلطان برفح.

يحيى السنور، المصدر: الجزيرة - من برنامج ما خفي أعظم - حلقة الطوفان
يحيى السنور خلال تسييره المعارك في رفح (الجزيرة)

وضمن البرنامج ذاته، بثت لقطات حصرية تظهر قائد أركان القسام محمد الضيف وهو يحدد المواقع العسكرية المستهدفة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

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كما بث "ما خفي أعظم"، لقطات حصرية أخرى كشفت عنها كتائب القسام توثق عملية رصد دقيق لكامل الحدود قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

يحيى السنور، المصدر: الجزيرة - من برنامج ما خفي أعظم - حلقة الطوفان
يحيى السنوار  كما ظهر في المشاهد التي بثها برنامج ما خفي أعظم (الجزيرة)

وبث أيضا مشاهد عمليات رصد كتائب القسام، شملت عملية رصد الضابط الأسير لديها حاليا آساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة.

وعرض "ما خفي أعظم " كذلك مقابلة حصرية مع عز الدين الحداد عضو المجلس العسكري العام للقسام وقائد لواء غزة.

المصدر : الجزيرة

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