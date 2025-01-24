لقطات للجزيرة توثق انقلاب دبابة بكمين للمقاومة في بيت حانون

بث برنامج "ما خفي أعظم" لقطات حصرية توثق انقلاب دبابة رأسا على عقب في كمين في بيت حانون شمالي قطاع غزة قبل إعلان وقف إطلاق النار.

ووثقت المشاهد -التي كشف عنها القسام لأول مرة- انقلاب الدبابة بعد الانفجار وانفصال برجها عن جسمها.

وأظهرت اللقطات محاولات لإنقاذ من بالدبابة المدمرة، حيث قتل قائد سرية مدرعات في الجيش الإسرائيلي وعدد من الجنود.

مصادر صحفية | لقطات حصرية لـ "ما خفي أعظم" تظهر كميناً نفذته القـــسام في بيت حانون في 8 يناير الماضي. اللقطات تظهر انقلاب دبابة الميركفاه وتدميرها بشكل كامل؛ ما أدى لمقتل قائد سرية وعدداً من الجنود حسب اعتراف جيش الاحتلال لاحقاً. pic.twitter.com/XCkQIuYTrR — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 24, 2025

وعرضت قناة الجزيرة البرنامج الذي يقدمه الزميل تامر المسحال بعنوان "الطوفان" بشأن هجوم المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتمكن التحقيق من الحصول على مشاهد نادرة تكشف عنها كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- لأول مرة تتعلق بعملية "طوفان الأقصى" وما بعدها.