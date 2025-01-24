قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنه في إطار صفقة طوفان الأقصى ستفرج كتائب القسام غدا السبت عن 4 مجندات إسرائيليات.

وفي بيان عبر منصة تلغرام، قال أبو عبيدة إن المجندات الإسرائيليات اللواتي سيفرج عنهن ضمن الفصل الثاني من اتفاق وقف إطلاق النار هن كارينا أرئيف ودانييل جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج.

وفي العادة لا تعلن حماس مسبقا عن زمن تسليم الأسرى الإسرائيليين للجنة الدولية للصليب الأحمر، التي بدورها تسلمهم للجانب الإسرائيلي، وذلك لأسباب أمنية، لكن من المرجح -وفق المصدر- أن تتم عملية التسليم بعد عصر غد السبت.

ومن المفترض أن تطلق إسرائيل سراح قرابة ألفي فلسطيني خلال المرحلة الأولى -التي تمتد على 42 يوما- مقابل 33 محتجزا إسرائيليا وفق القائمة الكاملة التي سلمتها حماس، والتي تتضمن الأسرى الأحياء والموتى.

وتقدر إسرائيل أن 25 محتجزا من الـ33 على قيد الحياة. وأطلق سراح 3 محتجزات أحياء في اليوم الأول من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الأحد الماضي مقابل 90 أسيرة وأسيرا فلسطينيا كلهم من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.

والأحد الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويتم في مرحلته الأولى التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.