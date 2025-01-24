روسيا تقصف كييف وتعلن صد هجوم بالمسيّرات على موسكو

ذكرت مصادر محلية أوكرانية أن شخصين قتلا وأصيب آخران في كييف جراء قصف روسي، في حين أعلنت روسيا اليوم الجمعة اعتراض عشرات من المسيّرات أطلقتها أوكرانيا خلال الليل.

وقال مسؤول الإدارة العسكرية في منطقة كييف بالإنابة، ميكولا كالاشينك، إن القتيلين سقطا جراء قصف شنته مسيرة روسية استهدف منطقة كييف، وأوضح أن شخصين على الأقل أصيبا في حريق شبّ في مبنى سكني بالمنطقة.

وأكد أن السلطات ما زالت تتحقق من لائحة ضحايا الهجوم وتقدم لهم الرعاية الطبية الضرورية.

121 مسيّرة

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 121 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر تلغرام، أنها أسقطت المسيرات الأوكرانية فوق 13 منطقة روسية، مشيرة إلى أن 7 منها أسقطت فوق موسكو وبالقرب منها.

وتحاول كل من موسكو وكييف تحسين موقعها قبل مفاوضات محتملة في مطلع ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كان قد تعهد خلال حملته الرئاسية بإنهاء الحرب في أوكرانيا فورا، مما أثار تكهنات بأنه سيخفض المساعدات الأميركية المقدمة لكييف لحملها على تقديم تنازلات لموسكو لوضع حد للحرب.

وبعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأحد الماضي، زاد الضغوط على نظيره الروسي فلاديمير بوتين للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب، مهددا بفرض عقوبات اقتصادية أقسى إذا لم توافق موسكو على إنهاء الحرب المتواصلة منذ نحو 3 سنوات.

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وأمس الخميس، شدد ترامب على ضرورة وقف الحرب، وأعرب عن استعداده للقاء بوتين على الفور، مؤكدا أن كييف مستعدة للتفاوض.