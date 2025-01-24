ترامب: مستعد للقاء بوتين فورا وكييف مستعدة للتفاوض

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة وقف الحرب في أوكرانيا، وأعرب عن استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الفور، مؤكدا أن كييف مستعدة للتفاوض.

وأكد ترامب -خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي بكلمة من البيت الأبيض- أنه يريد الاجتماع مع نظيره الروسي في أقرب وقت ممكن ووقف الحرب مع أوكرانيا.

وأضاف "هذا ليس من وجهة نظر الاقتصاد أو أي شيء آخر. بل بسبب ملايين الأرواح التي تضيع… إنها مذبحة. ويتعين علينا حقا وقف هذه الحرب".

وأضاف ترامب أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبلغه أنه مستعد للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وقال ترامب للمشاركين في دافوس إن الجهود الأميركية الساعية لتسوية سلمية تجري الآن، لكنه لم يذكر أي تفاصيل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، هدد ترامب بفرض "مستويات عالية" من العقوبات على روسيا والرسوم الجمركية على الواردات من هناك إذا لم تتوصل موسكو إلى تسوية.

وفي الفترة التي سبقت فوزه في الانتخابات في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن ترامب مرات كثيرة أنه سيتوصل إلى اتفاق بين أوكرانيا وروسيا في أول يوم في منصبه، إن لم يكن قبل ذلك.

والآن يعترف مستشاروه أن حسم الحرب سيستغرق شهورا.

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الرد الروسي

في المقابل دعت روسيا إدارة الرئيس ترامب إلى تصحيح الأخطاء التي ارتكبها الرئيس السابق جو بايدن فيما يتعلق بأوكرانيا.

من جهته قال متحدث الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف إن موسكو مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بيسكوف، الخميس، في العاصمة موسكو تطرق فيها إلى القضايا الراهنة.

وفي تقييمه لتهديدات ترامب بفرض عقوبات جديدة على روسيا، قال: "لا نرى شيئا جديدا هنا، ترامب كان أحد الرؤساء الأميركيين الذين لجؤوا في أغلب الأحيان إلى أساليب العقوبات بولايته الأولى. إنه يحب هذه الأساليب".

وأشار بيسكوف إلى أن بلاده تتابع عن كثب التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة.

وأضاف: "ما زلنا مستعدين للحوار على قدم المساواة وباحترام متبادل، مثل هذا الحوار جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب".