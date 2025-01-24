إعلام إسرائيلي: حماس ستسلم اليوم قائمة من سيتم إطلاق سراحهم غدا

قالت القناة 14 الإسرائيلية إنه من المنتظر أن تسلم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الجمعة- قائمة الأسرى في قطاع غزة، والذين قد يتم إطلاق سراحهم غدا.

في سياق مواز، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزامه بإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة.

وجاء ذلك خلال مكالمة عبر الاتصال المرئي مع عائلات الأسيرات الثلاث اللاتي أُفرج عنهن الأسبوع الماضي في إطار الدفعة الأولى من صفقة التبادل.

ونقلت العائلات على لسان الأسيرات المحررات طلبهن بمواصلة الجهود لإعادة جميع الأسرى، لأن تلك الخطوة ستجلب القوة والشفاء لهن وللمجتمع الإسرائيلي بأسره، على حد تعبيرهن.

وكانت صحف إسرائيلية أفادت -أمس الخميس- أن إسرائيل بصدد تسلم أسماء 3 مجندات ومدنية أسيرات في غزة تمهيدا لإطلاق سراحهن السبت، موازاة مع الحديث عن بدء الترتيبات لبدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم يعتقدون أن حماس ستلتزم بصفقة التبادل وستفرج عن "المحتجزات" الأربع بعد غد (السبت)، وفقا لما ذكرته صحيفة جيروزاليم بوست مساء أمس الخميس.

القائمة الكاملة

كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" -في تقرير أمس- أنه من المقرر بعد ظهر السبت أن يتم تسليم الأسيرات الأربع إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومن ثم نقلهن إلى قوات الجيش الإسرائيلي.

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وأضافت أنه من المقرر أيضا أن تتسلم إسرائيل -غدا السبت- القائمة الكاملة التي تعهدت حماس بتسليمها، والتي تتضمن الأسرى الأحياء والموتى ضمن بقية الـ33 أسيرا الذين سيطلق سراحهم بالمرحلة الأولى.

من جهة أخرى، تظاهر مئات الإسرائيليين أمام مقر وزارة الدفاع للمطالبة بإتمام جميع مراحل صفقة التبادل لإعادة المحتجزين من قطاع غزة.

كما شهدت المظاهرة معارضة شديدة للإجراءات المتسارعة التي يتخذها وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين مؤخرا، حيث عاد إلى استئناف ما يعرف بخطة الانقلاب القضائي والتي تمس بمبدأ فصل السلطات في إسرائيل وتقوض عمل الجهاز القضائي.

وأكد المتظاهرون على استمرارهم في التظاهر من أجل استعادة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.