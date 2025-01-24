استطلاع: 62% من الإسرائيليين يؤيدون استقالة نتنياهو

أظهر استطلاع للرأي أن 62% من الإسرائيليين يعتقدون أن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاستقالة بسبب مسؤوليته عن الإخفاق بمنع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما يعتقد 28% فقط أن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة سينفذ بالكامل.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن 62% يعتقدون أن على نتنياهو الاستقالة، في مقابل 29% عارضوا هذا الموقف، و19% لم يعبّروا عن رأيهم.

وأضافت الصحيفة أن 93% من ناخبي المعارضة يؤيدون استقالة نتنياهو، مقارنة بـ31% فقط من ناخبي أحزاب الحكومة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المثير للاهتمام ملاحظة أن 18% من ناخبي الليكود (يتزعمه نتنياهو) أنفسهم يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يخلي مقعده بسبب مسؤوليته عن الفشل.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نفذت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجوما مفاجئا على 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة محاذية لقطاع غزة، أدى إلى مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين وأسر العشرات.