ترامب يبدأ حملته ضد الهجرة غير النظامية برحلات ترحيل جماعية

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة عن بدء تنظيم رحلات جوية مخصصة لترحيل المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة، في إطار حملة صارمة لتنفيذ وعود الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة.

وجاء هذا الإعلان بعد أيام قليلة من تنصيب ترامب لولاية رئاسية جديدة، إذ أكدت إدارته على التزامها بتأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية.

وشاركت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في منشور على منصة "إكس" صورة لأشخاص يصعدون إلى طائرة عسكرية، وكتبت "بدأت رحلات الترحيل".

وأضافت ليفيت أن ترامب يبعث رسالة قوية إلى العالم مفادها أن "الدخول إلى الولايات المتحدة بطرق غير قانونية سيواجه عواقب خطيرة".

وأكدت أن هذه الإجراءات هي مجرد بداية لسلسلة من الخطوات التي ستتخذها الإدارة لتأمين الحدود وتعزيز سيادة القانون.

عمليات توقيف واسعة

وفي وقت سابق، أفاد البيت الأبيض في بيان بتوقيف 538 مهاجرا غير نظامي في يوم واحد، واصفا هذه الإجراءات بأنها "لمحة صغيرة" عن الإستراتيجية الشاملة التي ستتبعها إدارة ترامب.

وأثارت عمليات الترحيل والتوقيف ردود فعل متباينة، فمن جهة، انتقد راس باراكا رئيس بلدية نيوآرك في ولاية نيوجيرسي العمليات التي أجريت في مدينته، واصفا إياها بأنها "مروعة".

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كما أشار باراكا إلى أن أحد المحتجزين كان محاربا قديما في الجيش الأميركي، مؤكدا أن "نيوآرك لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ترويع الناس بشكل غير قانوني".

ومن جهة أخرى، ذكرت الأمم المتحدة أن الحق في اللجوء "معترف به عالميا"، ودعت الولايات المتحدة إلى التقيد بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان أثناء تنفيذ سياسات الهجرة.

وقالت الناطقة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان رافينا شامداساني إن "لكل الدول الحق في ممارسة ولايتها القضائية على حدودها، ولكن يتعين عليها أن تفعل ذلك وفقا لالتزاماتها الدولية".

وسبق أن منحت إدارة ترامب الوكالات الفدرالية سلطات واسعة لتكثيف جهود ترحيل المهاجرين، إذ أصدر بنيامين هوفمان القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي مذكرة توسع صلاحيات الوكالات الفدرالية في اتخاذ إجراءات ضد المهاجرين غير النظاميين.

وتأتي هذه المذكرة في أعقاب إعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

كما أغلقت السلطات الأميركية معبر مدينة إل باسو في ولاية تكساس على الحدود مع المكسيك عقب حفل تنصيب ترامب.

وعلى الجانب الآخر، بدأت المكسيك في بناء مراكز إيواء لاستقبال المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة.

وقالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إن المراكز ستكون جاهزة بحلول نهاية الأسبوع، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم "مساعدة إنسانية" للمهاجرين.