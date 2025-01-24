أونروا: نحو مليوني غزي بلا مأوى والبناء يتطلب سنوات

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الجمعة إن نحو مليوني شخص في قطاع غزة يعيشون بلا مأوى، ورجحت أن تستغرق إعادة الإعمار سنوات عقب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل لأكثر من 15 شهرا.

وأضافت الوكالة الأممية في بيان "ما لا يقل عن 1.9 مليون شخص نزحوا في غزة بسبب الحرب، واضطر العديد منهم إلى العيش في ملاجئ مؤقتة، مثل تلك الموجودة في منطقة المواصي جنوب غرب (قطاع) غزة".

وذكرت "أونروا" أن معظم المنازل إما دمرت بالكامل أو أصبحت غير صالحة للسكن، وأوضحت أن "إعادة بناء البنية التحتية والعودة للحياة الطبيعية ومعالجة الصدمة في القطاع ستستغرق سنوات".

كما أعربت عن "قلقها إزاء الوضع الإنساني المزري في قطاع غزة" البالغ عدد سكانه نحو 2.2 مليون نسمة.

وأشارت المنظمة أيضا إلى أنه "بمجرد سريان وقف إطلاق النار عملت فرق الأونروا بلا توقف لبدء توزيع المساعدات الغذائية في شمال غزة".

ولفتت إلى أن مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون بين الأنقاض التي خلفتها أشهر من القصف الإسرائيلي المكثف في "احتياج ماس لمساعدات منقذة للحياة".

دمار هائل

وعلى مدار أكثر من 15 شهرا من الإبادة الجماعية تعرضت نحو 88% من البنى التحتية في القطاع -بما يشمل المنازل والمستشفيات والشوارع- إلى التدمير، وفق آخر إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

إعلان

ومع سريان اتفاق وقف إطلاق النار عادت أعداد كبيرة من العائلات النازحة إلى مناطق سكنها وأعادت نصب خيام النزوح المهترئة على أنقاض منازلها المدمرة، في ظروف إنسانية صعبة، وسط دمار شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، إلى جانب الدمار الذي طال المنشآت الحيوية والخدماتية.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وبدعم أميركي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 14 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.