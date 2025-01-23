ولي العهد السعودي يهنئ ترامب ويبحث معه جهود السلام وتوسيع الاستثمارات

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هنأه فيه بمناسبة تولّيه منصبه رئيسا للولايات المتحدة وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة، منها جهود إحلال السلام في المنطقة ومكافحة الإرهاب.

ونقل بن سلمان أيضا خلال مكالمته مع ترامب تهنئة الملك سلمان بن عبد العزيز، وفق بيان للخارجية السعودية، مؤكدا "رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في السنوات الأربع المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع إن توفرت فرص استثمارية إضافية.

وأعرب ولي العد السعودي عن تطلع المملكة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، ومنها الأمن والاقتصاد.

كذلك أشار إلى أن الإصلاحات المتوقعة من إدارة ترامب يمكن أن تسهم في تحقيق "ازدهار اقتصادي غير مسبوق" لكلا البلدين.

في سياق متصل، قالت الخارجية الأميركية في بيان إن الوزير ماركو روبيو بحث في اتصال مع ولي العهد السعودي قوة الشراكة الأميركية السعودية، مشيرة إلى أن الجانبين ناقشا فوائد الشراكة الاقتصادية الأميركية السعودية والفرص المتاحة.

وقال البيان إن روبيو أعرب خلال الاتصال عن تقديره لجهود السعودية من أجل تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، كما أعرب عن تطلعه إلى تعزيز المصالح المشتركة في سوريا ولبنان وغزة وفي مناطق أخرى.

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وأكد البيان أن الوزير روبيو شدد على التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها، حسب تعبير البيان.