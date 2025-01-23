مصر والصومال يرفعان العلاقات بينهما لشراكة إستراتيجية

وقّع الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة، الإعلان السياسي المشترك لرفع العلاقات بين البلدين إلى شراكة إستراتيجية، كما ناقشا مشاركة مصر في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة في الصومال.

جاء ذلك عقب محادثات بين الرئيسين في القاهرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية عقب زيارة غير محددة المدة بدأها رئيس الصومال، اليوم الخميس.

وفي مؤتمر صحفي عقده مع شيخ محمود عقب المحادثات بينهما، شدد السيسي على الروابط والعلاقات الوطيدة بين البلدين، والتي "تشهد تطورا كبيرا"، وقال إن لقاء اليوم هو الرابع الذي يجمعهما منذ يناير/كانون الثاني 2024 "لتلبية المصالح المشتركة".

وأوضح السيسي أنهما وقّعا اليوم إعلانا سياسيا مشتركا، لترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية بما يشمله ذلك من محاور سياسية، وعسكرية، وثقافية، واقتصادية أخرى.

وأضاف أنه تباحث مع شيخ محمود حول مختلف القضايا والتطورات الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة القرن الأفريقي، وأمن البحر الأحمر، مؤكدا التوافق على ضرورة تكثيف الجهود، للحفاظ على السلم والأمن في تلك المنطقة الحيوية، المؤثرة على الأمن العالمي.

كما قال الرئيس المصري إنه تم الاتفاق خلال اللقاء على "مواصلة العمل المشترك تفعيلا لبروتوكول التعاون العسكري، الموقع بين البلدين بالقاهرة، في أغسطس/آب 2024 بهدف تدعيم قدرات الدولة الصومالية ومؤسساتها الوطنية، لحفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة".

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وأشار إلى أنهما ناقشا مسألة مشاركة القوات المصرية، في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة في الصومال، قائلا إن "مشاركتنا في هذه البعثة تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال، ولا تهدف إلى تهديد أي دولة".

إلى جانب ذلك أعلن السيسي أنه شهد مع الرئيس الصومالي مراسم توقيع اتفاق تبادل الإعفاء من تأشيرات الدخول، لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية من البلدين، بما يعزز من آليات المشاورات والتنسيق السياسي، بين مصر والصومال.