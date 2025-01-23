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كاتس: إسرائيل تطبق دروس غزة في الضفة

Israel's Foreign Minister Israel Katz speaks to reporters during his summons to Brazil's Ambassador in Israel (not pictured) at the Yad Vashem Holocaust Memorial museum in Jerusalem on February 19, 2024. Brazil's President Luiz Inacio Lula Da Silva is not welcome in Israel until he apologises for comparing its ongoing war against Hamas to the Holocaust, the country's foreign minister said on February 19. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP)
كاتس: عملية جنين ستغير مفهوم الأمن بالنسبة للجيش الإسرائيلي في الضفة (الفرنسية)
23/1/2025

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الجيش يطبق حاليا في الضفة الغربية المحتلة الدروس التي تعلمها في قطاع غزة.

وأضاف كاتس -في بيان نشره مساء أمس الأربعاء- أن الهجوم على مخيم جنين سيغير مفهوم الأمن بالنسبة للجيش الإسرائيلي في الضفة، مشيرا إلى أن عملية "السور الحديدي" التي بدأها الجيش الإسرائيلي -أول أمس الثلاثاء- هي "الدرس الأول (المستفاد) من أسلوب الغارات المتكررة في غزة".

وشدد كاتس على أن إسرائيل لن تسمح لما وصفها بأذرع الأخطبوط الإيراني والإسلام السني المتطرف بإقامة "جبهة إرهاب" ضدها من الشرق، وستضربه بقوة حتى اجتثاثه، وفق تعبيره.

ولاحقا قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن العملية العسكرية الجارية في جنين "مشابهة نسبيا" لعملية أخرى جرت في أغسطس/آب الماضي حين هاجمت قوات إسرائيلية مدعومة بطائرات مسيرة ومروحيات جنين ومدنا أخرى بالضفة الغربية.

يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال هجومها على جنين لليوم الثالث، وقال مسؤولون إسرائيليون إنه يأتي ضمن حملة عسكرية قد تستمر أشهرا، وقد أسفر حتى الآن عن استشهاد 10 فلسطينيين، بينما أصيب جنود إسرائيليون أثناء تصدي المقاومين الفلسطينيين للقوات المهاجمة.

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وأكدت فصائل المقاومة أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في مخيم جنين وبلدات بالمحافظة نفسها.

وفي الأشهر القليلة الماضية، أدلى أعضاء في حكومة بنيامين نتنياهو بتصريحات تحريضية دعوا فيها إلى تدمير مدن بالضفة مثل جنين وطولكرم.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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