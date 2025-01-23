إعلام إسرائيلي: شركات أمنية أميركية ومصرية ستراقب عودة النازحين لشمال غزة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس إن شركات أمنية أميركية ومصرية ستتولى تنفيذ الآلية الدولية التي تسمح بعودة السكان إلى شمالي قطاع غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التطبيق الأحد الماضي.

وينص الاتفاق على بدء عودة النازحين إلى شمال غزة بعد أسبوع من بدء تنفيذ الاتفاق.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن "شركة متعددة الجنسيات" ستراقب وتدير المرور الآمن للسيارات وعودة الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.

وأضافت الصحيفة أن عمليات الفحص الشامل في محور نتساريم وسط القطاع بدأت استعدادا لرحلة تجريبية أولى نحو شمال غزة الأحد المقبل.

وتابعت أن ممثلين لإسرائيل وشركة أمن أميركية سيجرون الفحص الأمني في نتساريم وصلوا لمنع عودة مسلحين إلى شمال قطاع غزة.

كما قالت "يديعوت أحرونوت" إنه حسب اتفاق وقف إطلاق النار لن يتم تفتيش المترجلين العائدين إلى شمال غزة، بل المركبات فقط.

حراس مسلحون

من جانبه، قال موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي إن شركتين أميركيتين وأخرى مصرية ستشارك في الآلية الدولية لمنع تهريب الأسلحة إلى شمال غزة.

وأضاف الموقع أن الشركتين الأميركيتين ستوظفان حراس أمن مسلحين في آلية التفتيش التي ستعمل بممر نتساريم.

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وبحسب المصدر نفسه، فإن من المتوقع أن تستمر الشركات الأمنية الثلاث في العمل حتى انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة التي أبرمتها إسرائيل مع حركة حماس.

وأفاد موقع "والا" بأن هذه الشركات ستدير وتؤمّن نقطة تفتيش حيوية للمركبات على طول طريق صلاح الدين في غزة، وستسهل عودة الفلسطينيين إلى الشمال.

وأوضح أن الشركة الأميركية الأولى هي "سيف سيرش سوليوشن"، وتعمل في مجال التخطيط الإستراتيجي والخدمات اللوجستية.

والشركة الثانية هي "يو جي سوليوشنز"، وهي شركة أمنية خاصة أميركية توظف حراس أمن يعملون في مختلف أنحاء العالم.

أما الشركة الثالثة -بحسب الموقع الإسرائيلي- فهي شركة أمنية مصرية يرتبط أصحابها بالمخابرات المصرية.