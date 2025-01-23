هآرتس: إسرائيل تخطط لبناء سلسلة بؤر استيطانية بالقدس

قالت صحيفة هآرتس إن إسرائيل وضعت مخططات لبناء سلسلة من البؤر الاستيطانية في القدس الشرقية، وأوضحت أن الخطط تتضمن إقامة مدرسة دينية للحريديم في حي الشيخ جراح بالقدس.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن مخططات الاستيطان الجديدة تشمل بناء 9 آلاف وحدة سكنية في عطاروت عند جدار الفصل وقرب قرية كفر عقب الفلسطينية.

كذلك تقترح المخططات الجديدة إقامة حي يضم 1100 وحدة سكنية للمستوطنين قرب قرية شرفات الفلسطينية جنوبي القدس الشرقية، وفق هآرتس.

وتأتي المخططات الجديدة في سياق التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الذي تنتهجه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ففي شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إعلانه مصادرة نحو 24 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية لمصلحة التوسع الاستيطاني بالضفة.

كذلك نقلت القناة عن سموتريتش تأكيده أنه لن تكون هناك أبدا ما وصفها "بدولة إرهابية عربية تهدد وجود إسرائيل".

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن قرار مصادرة الأراضي الفلسطينية سيسمح بتعزيز التخطيط والبناء في مستوطنات الضفة الغربية بشكل غير مسبوق.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أنه منذ اتفاق أوسلو تم الإعلان عن إجمالي 50 ألف دونم من أراضي الدولة تابعة لإسرائيل، ويشكل الإعلان الجديد نحو نصف مساحة الأراضي المصادرة على مدار كل السنوات الماضية.