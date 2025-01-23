نادي الأسير: الاحتلال ينفذ عمليات إعدام ميداني في جنين ومخيمها

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ إعدامات ميدانية بجنين ومخيمها، مشيرا إلى اعتقال 25 فلسطينيا الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس في الضفة الغربية.

وأوضح أن حملات الاعتقال والتحقيق الميداني انتقامية وعقاب جماعي للفلسطينيين لتقويض المقاومة، وفق قوله.

وفي بيان مشترك نشر اليوم الخميس أصدرته هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، جاء أن المعتقلين بينهم "سيدة وأسرى سابقون".

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي "شن حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات في مدينة جنين ومخيمها ضمن العملية العسكرية المتواصلة منذ الثلاثاء، يرافقها عمليات تدمير للبنية التحتية، وتنكيل وتخريب وعمليات إعدام ميدانية".

عملية عسكرية

كما أوضح البيان أن "عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل (جنوب)، ونابلس وطولكرم (شمال)، ورام الله والقدس (وسط)".

وتتزامن الاعتقالات مع عملية عسكرية بدأها الجيش الإسرائيلي -أول أمس الثلاثاء- في مدينة جنين ومخيمها، أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة 40 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية حتى ظهر اليوم الخميس.

وبموازاة الإبادة بقطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد 873 فلسطينيا وإصابة نحو 6700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.