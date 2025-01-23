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عاجل| نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال تنفذ عمليات إعدام ميداني خلال الحملة العسكرية في جنين ومخيمها

23/1/2025-|آخر تحديث: 23/1/202512:49 ص (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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