الأمن الفلسطيني يعتقل مراسل الجزيرة بالضفة محمد الأطرش

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية مراسل الجزيرة الزميل محمد الأطرش -فجر اليوم الخميس- وأحالته إلى المحكمة.

وأكدت مصادر للجزيرة أن الأطرش يخضع الآن للتحقيق داخل نيابة الخليل بالضفة المحتلة، وذلك بعد ما ذكرت المصادر أن أجهزة الأمن نقلت الأطرش إلى محكمة مدينة الخليل.

وأكدت المصادر ذاتها أن قوة من جهاز أمن السلطة داهمت منزل الأطرش في الخليل فجر اليوم واعتقلته.

وجاء الاعتقال بعد ساعات من منعه من تغطية العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين ومخيمها.