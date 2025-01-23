الجزيرة تدين اعتقال أمن السلطة الفلسطينية المراسل محمد الأطرش

أدانت شبكة الجزيرة، اليوم الخميس، بأشد العبارات دهم الأجهزة الأمنية الفلسطينية منزل المراسل محمد الأطرش واعتقاله صباح اليوم، مشددة على أن الإجراءات التعسفية من أجهزة السلطة تتماهى مع استهداف الاحتلال للشبكة.

وأضافت أن احتجاز الزميل محمد الأطرش جاء بعد منعه من مواصلة تغطية الاجتياح الإسرائيلي لجنين بالضفة الغربية.

وشددت على أن الزميل محمد الأطرش احتُجز وقُدم خلال ساعات لمحكمة في الخليل لمجرد قيامه بواجبه المهني كصحفي، قائلة إن "ما أقدم عليه الأمن الفلسطيني لا يفسر إلا كمحاولة لحجب التغطية الإعلامية لهجوم الاحتلال في جنين".

وحمّلت شبكة الجزيرة السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن جميع موظفيها في الضفة الغربية.

كما طالبت الشبكة السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن الزميل محمد الأطرش، والتوقف عن استهداف صحفييها.

وأكدت أن هذه الممارسات لن تعيق تغطيتها المهنية المستمرة للحقائق التي تتكشف في الضفة الغربية.

وثمّنت المواقف والأصوات الحقوقية المتضامنة والمدافعة عن الزميل محمد الأطرش وعن حرية الصحافة.

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية اعتقلت مراسل الجزيرة الزميل محمد الأطرش، فجر اليوم الخميس، وأحالته إلى المحكمة.

إعلان

وجاء الاعتقال بعد ساعات من منعه من تغطية العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين ومخيمها.