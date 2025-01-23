شبكة الجزيرة: احتجاز الزميل محمد الأطرش جاء بعد منعه من مواصلة تغطية الاجتياح الإسرائيلي لجنين بالضفة الغربية

شبكة الجزيرة: ندين بأشد العبارات دهم الأجهزة الأمنية الفلسطينية منزل مراسلنا محمد الأطرش واعتقاله صباح اليوم

شبكة الجزيرة: الزميل محمد الأطرش احتجز وقدم خلال ساعات لمحكمة في الخليل لمجرد قيامه بواجبه المهني كصحفي

شبكة الجزيرة: الإجراءات التعسفية من أجهزة السلطة الفلسطينية تتماهى للأسف مع استهداف الاحتلال لشبكة الجزيرة

شبكة الجزيرة: ما أقدم عليه الأمن الفلسطيني لا يفسر إلا كمحاولة لحجب التغطية الإعلامية لهجوم الاحتلال في جنين

شبكة الجزيرة: نحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن جميع موظفينا في الضفة الغربية

شبكة الجزيرة: نطالب السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن الزميل محمد الأطرش وبالتوقف عن استهداف صحفيينا

شبكة الجزيرة: نثمن المواقف والأصوات الحقوقية المتضامنة والمدافعة عن الزميل محمد الأطرش وعن حرية الصحافة

شبكة الجزيرة: نؤكد أن هذه الممارسات لن تعيق تغطيتنا المهنية المستمرة للحقائق التي تتكشف في الضفة الغربية

التفاصيل بعد قليل..