شبكة الجزيرة: ندين بأشد العبارات دهم الأجهزة الأمنية الفلسطينية منزل مراسلنا محمد الأطرش واعتقاله صباح اليوم
شبكة الجزيرة: احتجاز الزميل محمد الأطرش جاء بعد منعه من مواصلة تغطية الاجتياح الإسرائيلي لجنين بالضفة الغربية
شبكة الجزيرة: ندين بأشد العبارات دهم الأجهزة الأمنية الفلسطينية منزل مراسلنا محمد الأطرش واعتقاله صباح اليوم
شبكة الجزيرة: الزميل محمد الأطرش احتجز وقدم خلال ساعات لمحكمة في الخليل لمجرد قيامه بواجبه المهني كصحفي
شبكة الجزيرة: الإجراءات التعسفية من أجهزة السلطة الفلسطينية تتماهى للأسف مع استهداف الاحتلال لشبكة الجزيرة
شبكة الجزيرة: ما أقدم عليه الأمن الفلسطيني لا يفسر إلا كمحاولة لحجب التغطية الإعلامية لهجوم الاحتلال في جنين
شبكة الجزيرة: نحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن جميع موظفينا في الضفة الغربية
شبكة الجزيرة: نطالب السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن الزميل محمد الأطرش وبالتوقف عن استهداف صحفيينا
شبكة الجزيرة: نثمن المواقف والأصوات الحقوقية المتضامنة والمدافعة عن الزميل محمد الأطرش وعن حرية الصحافة
شبكة الجزيرة: نؤكد أن هذه الممارسات لن تعيق تغطيتنا المهنية المستمرة للحقائق التي تتكشف في الضفة الغربية
التفاصيل بعد قليل..