سويسرا تحقق في شكاوى ضد الرئيس الإسرائيلي

أعلن مدعون عامون سويسريون، اليوم الأربعاء، أنهم يفحصون شكاوى متعددة مقدمة ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الذي يزور سويسرا حاليا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وتتهم منظمات غير حكومية هرتسوغ "بالتحريض على الإبادة" في قطاع غزة، وفقا لتقارير إعلامية.

وأكد مكتب المدعي العام السويسري أنه تلقى "شكاوى جنائية عدة" ضد هرتسوغ، مشيرا إلى أن هذه الشكاوى تخضع الآن للفحص وفق الإجراءات المعتادة.

وأضاف المكتب أنه على اتصال بوزارة الخارجية السويسرية لدراسة "مسألة حصانة الشخص المعني"، من دون تقديم تفاصيل محددة عن طبيعة الشكاوى أو الجهات التي قدمتها.

ووفقا لوكالة الأنباء السويسرية، فإن إحدى الشكاوى قدمتها منظمة غير حكومية تُدعى "العمل القانوني ضد الإبادة"، وتطالب بمحاكمة هرتسوغ بتهمة "التحريض على ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".

وجاء في الشكوى أن الرئيس الإسرائيلي لعب "دورا نشطا في تقديم تبريرات عقائدية للإبادة وجرائم الحرب في غزة، من خلال محو كل تمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين".

من جانبهم، نفى المسؤولون الإسرائيليون هذه المزاعم، مؤكدين أن إسرائيل لا ترتكب جرائم حرب أو إبادة، واتهموا حركة حماس باستخدام المدنيين كدروع بشرية.

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وتحدث هرتسوغ في منتدى دافوس يوم الثلاثاء، وعقد اجتماعات صباح الأربعاء، لكن لم يتضح إذا كان لا يزال في سويسرا أم لا.

ويذكر أن شكاوى مماثلة قدّمت ضد هرتسوغ عندما حضر منتدى دافوس العام الماضي، إلا أن مكتب المدعي العام السويسري امتنع عن فتح تحقيق في ذلك الوقت.