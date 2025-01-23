روته يدعو الناتو لزيادة الإنفاق الدفاعي ويحذر من تداعيات هزيمة أوكرانيا

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته الدول الأعضاء في التحالف إلى زيادة إنفاقها على الدفاع، محذرا من أن هزيمة أوكرانيا في الحرب ضد روسيا قد تكلف الناتو "تريليونات" لاستعادة قوته الردعية.

وقال روته -خلال كلمة ألقاها على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم الخميس- إنه يتعيّن على حلف الناتو زيادة الإنفاق الدفاعي جماعيا، وإنه سيتم إقرار الرقم الدقيق لاحقا هذا العام، لكنه سيكون "أكثر بكثير من 2% من الناتج المحلي الإجمالي".

وأشار إلى أن أوروبا ستضطر إلى تحمل مزيد من الأعباء المالية في مجال الدفاع، خاصة في ظل استمرار الدعم الأميركي الكبير.

وأضاف روته: "يجب أن نكون مستعدين للقيام بذلك، لأن الأميركيين يدفعون حاليا أكثر من الأوروبيين. وترامب على حق في هذا الصدد". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اقترح سابقا رفع نسبة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

تداعيات هزيمة أوكرانيا

وحذر روته من أن انتصار روسيا في أوكرانيا سيُضعف قوة الردع لدى الناتو، مما سيتطلب تكاليف باهظة لاستعادة المصداقية، إذ قال إن "استعادة قوة الردع لبقية الناتو ستكون بثمن أعلى بكثير مما كنا نفكر فيه؛ لن تكون مليارات إضافية، بل تريليونات إضافية".

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وأكد الأمين العام للناتو ضرورة أن "يغير الغرب مسار الحرب"، مشددا على أن "القرن الـ21 لا يسمح بغزو دولة أخرى ومحاولة استعمارها. لقد ولت تلك الأيام".

من جانبه، أكد المبعوث الرئاسي الأميركي ريتشارد غرينيل على ضرورة أن يدفع حلفاء الناتو "حصتهم العادلة" في الإنفاق الدفاعي قبل التفكير في توسيع التحالف.

وقال غرينيل خلال مشاركته عبر الفيديو في المنتدى "يجب أن نتأكد من أن هؤلاء القادة ينفقون المبلغ المناسب. يجب أن نكون قادرين على تجنب الحرب".

وانتقد غرينيل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لعدم تواصله مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن ترامب كان يمارس ضغوطا على أوكرانيا وروسيا "للجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وأضاف أن "هناك إحباطا كبيرا لدى الأميركيين من أننا ننفق مئات المليارات من الدولارات، وقادتنا لا يتحدثون مع بعضهم لمحاولة حل المشاكل".

وتأتي تصريحات روته في وقت يتصاعد فيه القلق الأوروبي من احتمال أن يسعى ترامب إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا عبر مفاوضات سريعة مع بوتين بشروط ربما لا تكون مواتية لأوكرانيا.

وقد هدد ترامب -أمس الأربعاء- بفرض ضرائب ورسوم وعقوبات شديدة على روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.