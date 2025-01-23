روبيو يتحدث مع نتنياهو بشأن إيران وغزة ودعم واشنطن

أكد وزير الخارجية الأميركي الجديد ماركو روبيو الأربعاء على دعم بلاده "الثابت" لإسرائيل، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد يومين من تنصيب الرئيس دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس إن روبيو تحدث إلى نتنياهو "للتأكيد على أن الحفاظ على دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل يشكل أولوية قصوى للرئيس ترامب".

وأضافت أن روبيو "هنأ رئيس الوزراء على نجاحات إسرائيل ضد (حركة المقاومة الإسلامية) حماس وحزب الله وتعهد بالعمل بلا كلل للمساعدة في تحرير جميع الرهائن المتبقين في قطاع غزة".

كما أشار إلى أن "الوزير عبر أيضا عن تطلعه إلى التعامل مع التهديدات التي تشكلها إيران واستكشاف فرص السلام".

يشار إلى أن إسرائيل وحماس بدأتا الأحد بتنفيذ وقف لإطلاق نار يشمل تبادل رهائن وسجناء، بعد توصلهما إلى اتفاق بوقف العدوان المستمر على قطاع غزة منذ 15 شهرا.

ودفع الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لأشهر من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة، كما أرسل ترامب مبعوثا للمساعدة في تحقيق هذا الأمر قبل توليه منصبه، رغم أن الرئيس الجمهوري أعرب منذ ذلك الحين عن عدم ثقته بصمود الاتفاق.

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ويشتهر ماركو روبيو، السياسي الجمهوري من أصل كوبي، بتأييده الكبير لإسرائيل ومعاداته للفلسطينيين الذين وصفهم ذات مرة بـ"الإرهابيين والقتلة".