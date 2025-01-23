ترامب: لولا إدارتي لما أُبرم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته أنجزت خلال 4 أيام أكثر مما أنجزته إدارة الرئيس السابق جو بايدن خلال 4 سنوات، مؤكدا أنه لولا إدارته لما أُبرم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع، كما ذكر أن المملكة العربية السعودية ستستثمر 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، لكنه سيطلب منها إيصالها إلى تريليون دولار.

وتاليا أبرز ما قاله ترامب:

على الصعيد السياسي

لولا إدارتي لما أُبرم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع.

عدد قتلى الحرب في أوكرانيا أعلى بكثير مما يُعلن.

الحرب في أوكرانيا ما كان يجب أن تبدأ أبدا، ولو كنت رئيسا وقتها لما حدث ذلك.

بمقدور الصين أن تساعد في وقف الحرب بأوكرانيا.

ربما ألتقي بوتين، وعلينا أن نوقف هذه الحرب الفظيعة.

جمّدت المساعدات الخارجية التي نقدمها حول العالم.

على الصعيد الاقتصادي

سأطلب من السعودية خفض سعر برميل النفط، وسيسهم ذلك في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

المملكة العربية السعودية ستستثمر 600 مليار دولار، وسأطلب إيصالها إلى تريليون دولار.

ما أصدرته من قرارات خلال 3 أيام سيؤثر بشكل إيجابي جدا على اقتصادنا.

العلاقة مع الصين غير عادلة بسبب العجز الكبير في الميزان التجاري.

من الغباء السماح لدول أخرى أن تستفيد منا فيما نراكم الديون.

نود استخدام الفحم النظيف، وهو مورد كبير للمصانع وتكلفته أقل.

سنمنح موافقات سريعة لمن يريد الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي ببلادنا.

يعاملنا الأوروبيون بشكل سيئ دون خوف، ويرسلون لنا السيارات ولا يأخذون سياراتنا.

الاتحاد الأوروبي يطالب شركاتنا مثل آبل وغوغل بالمليارات، ولدينا شكاوى من طريقة معاملته.

ملاحقة الأوروبيين الشركات الأميركية مثل آبل وفيسبوك وفرض ضرائب عليها أمر مقلق.

الأوروبيون يبيعون منتجاتهم في بلادنا بحرية، في حين يضعون صعوبات على منتجاتنا ببلادهم.

أميركا ستصبح مرة أخرى دولة قائمة على الجدارة.

إدارتي اتخذت إجراءات لإلغاء كل السياسات التمييزية، وهي لم تكن منطقية في مجال الأعمال.

سأطلب من الناتو خفض الإنفاق إلى ما دون 5% من الناتج القومي.

الاقتصاد الأميركي بدأ ينهض، والاستثمارات في بلادنا زادت منذ نجاحي بالانتخابات.

أعلنت حالة طوارئ لإصلاح العجز في الطاقة، والولايات المتحدة لديها أكبر كمية من الطاقة والغاز وسنستخدمها.

بايدن فقد كامل السيطرة على ما يحدث في بلادنا، وعانينا بسببه من التضخم والعجز وارتفاع الدين العام.

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على الصعيد المحلي