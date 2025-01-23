الكرملين يعلن استعداده للحوار مع ترامب بشأن الحرب في أوكرانيا

قال الكرملين اليوم الخميس إنه لا يرى جديدا في تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة بشأن الحرب في أوكرانيا وأكد انفتاحه على الحوار، في حين أسفرت ضربة صاروخية روسية على مدينة زاباروجيا عن مقتل شخص وإصابة العشرات، وفق السلطات المحلية.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، ردا على سؤال صحفي حول تهديدات ترامب الأربعاء بفرض عقوبات جديدة على روسيا إذا لم تتوصل إلى حل للنزاع مع أوكرانيا بسرعة، "لا نرى أي شيء جديد" في التصريحات.

وأضاف بيسكوف أنه كان من الواضح أن ترامب يحب العقوبات، منذ رئاسته الأولى للولايات المتحدة، وأكد أن بلاده تتابع تصريحات ترامب عن كثب.

وأعرب الناطق باسم الكرملين عن استعداد بلاده للحوار شريطة أن يكون مبنيا "على التوازن والاحترام المتبادل".

والأربعاء، توجّه ترامب إلى بوتين عبر منشور على منصته "تروث سوشيال"، دعاه فيه إلى التوصل إلى اتفاق عاجل، مهددا بـ"مستويات عالية من الضرائب والتعريفات الجمركية والعقوبات" إذا لم يحدث ذلك.

وتتزايد التوقعات بأن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي مكالمة هاتفية بشأن النزاع في أوكرانيا خلال الأيام المقبلة.

هجمات متبادل

من جهة أخرى، قال مسؤولون عينتهم روسيا في منطقة زاباروجيا الأوكرانية إن 4 طائرات مسيّرة أوكرانية هاجمت أمس الأربعاء مدينة إينيرهودار الخاضعة لسيطرة موسكو، من دون وقوع إصابات.

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وفي تصريح لوسائل إعلام روسية، وصف ماكسيم بوكا -القائم بأعمال رئيس بلدية المدينة- الهجوم بأنه "عمل إرهابي"، مشيرا إلى أن المسيّرات استهدفت البنية التحتية المدنية والمناطق السكنية.

في المقابل، أسفرت ضربة صاروخية روسية على مدينة زاباروجيا في جنوب أوكرانيا الخميس عن مقتل شخص وإصابة 25 آخرين، وفق ما أفاد به حاكم المنطقة.

ونشر جهاز الطوارئ في المقاطعة صورا لمبنى مدمر وعربة إطفاء متضررة أصيبت في الهجوم.

وأفاد الجهاز -في بيان- بأن "الهجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة 25 آخرين، بينهم طفل يبلغ شهرين و4 عناصر إنقاذ".

من جانبه، أشار سلاح الجو الأوكراني إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 57 مسيّرة روسية، بينها طائرة من طراز شاهد الإيرانية الصنع.