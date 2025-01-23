الشرع يلتقي وزير خارجية بيلاروسيا وفيدان ولافروف يبحثان تطورات سوريا

التقى قائد الإدارة السورية أحمد الشرع في دمشق، اليوم الخميس، وزير خارجية بيلاروسيا ماكسيم ريزينكوف، وبحث معه الوضع الدولي والصراعات الإقليمية، في حين بحثت تركيا وروسيا تطورات الأوضاع في سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن الشرع ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب التقيا وفدا من بيلاروسيا، دون أن تكشف عن تفاصيل اللقاء.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء البيلاروسية نقلا عن وزارة الخارجية قولها إن ريزينكوف ناقش في دمشق مع الشرع الوضع الدولي والصراعات الإقليمية، مؤكدين على المصلحة المشتركة لتسويتها في وقت مبكر.

وأضافت أن بيلاروسيا تدافع عن سيادة واستقلال وسلامة أراضي سوريا داخل الحدود المعترف بها دوليا.

وبيّنت أن ريزينكوف أعلن استعداده لدعم الجانب السوري في المنظمات الدولية لحماية هذه المبادئ ولرفع العقوبات عن سوريا.

وأعلنت الوزارة أن بيلاروسيا ستقدم إلى سوريا قريبا 50 حافلة من نوع "ماز" هدية إلى الشعب السوري، مضيفة أنه سيتم تسليمها خلال 3 أشهر.

اتصال تركي روسي

على صعيد متصل، بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف التطورات في سوريا.

وذكرت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية لوكالة الأناضول أن فيدان أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسي بحثا خلالها التطورات في سوريا.

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وأضافت المصادر أن الوزيرين أكدا أهمية "تطهير" سوريا من التنظيمات "الإرهابية" وإحلال الاستقرار والأمن فيها.