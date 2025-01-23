نددت إيران، اليوم الخميس، بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة تصنيف جماعة الحوثيين (أنصار الله) "منظمة إرهابية أجنبية"، ووصفتها بأنها "بلا أساس"، في حين اعتبرت الجماعة اليمنية أن التصنيف مرده إلى مساندتها فلسطين في حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

وكان ترامب وقّع، الأربعاء، أمرا تنفيذيا يعيد تصنيف الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، وهو التنصيف الذي كان وقعه قبيل انتهاء ولايته الأولى ثم ألغاه الرئيس السابق جو بايدن عام 2021، قبل أن يصنفها في العام الماضي "منظمة إرهابية عالمية بشكل خاص" الأقل صرامة، والذي يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وجاءت خطوة بايدن استجابة لمخاوف منظمات إغاثة من اضطرارها إلى الخروج من اليمن في ظل تصنيف "منظمة إرهابية أجنبية"، باعتبار أنها ملزمة بالتعامل مع الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء، لكن خطوة ترامب، الأربعاء، أعادت فرض ذلك التصنيف الأكثر تقييدا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن القرار الذي يشمل فرض عقوبات اقتصادية أشد من التي فرضتها إدارة بايدن على الحوثيين "ذريعة لتطبيق عقوبات غير إنسانية على الشعب اليمني".

إعلان

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن بقائي قوله "مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب والاعتباطية والتي بغير أساس قد تفاقم تقويض سيادة القانون في العلاقات الدولية وتهدد السلام والاستقرار الإقليميين".

استهداف

من جهتهم اعتبر الحوثيون أن قرار واشنطن تصنيفهم منظمة إرهابية أجنبية "يستهدف الشعب اليمني برمته وموقفه المشرف المساند لمظلومية الشعب الفلسطيني، ويعكس حجم انحياز الإدارة الأميركية الحالية للكيان الصهيوني الغاصب"، وذلك حسب ما أوردته قناة المسيرة نقلا عن وزارة الخارجية التابعة للحوثيين.

وأضافت وزارة الخارجية أنها تدين "بأشد العبارات إدراج أميركا لأنصار الله لما يُسمى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية"، ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى "إدانة التصنيف الذي سيكون له تداعيات سلبية على الوضع الإنساني في اليمن".

ونفذت جماعة الحوثي، التي تسيطر على معظم أنحاء اليمن، أكثر من 100 هجوم على السفن التي تعبر البحر الأحمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قائلة إنها تفعل ذلك دعما للفلسطينيين في حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل عليهم في قطاع غزة.

وأسفرت الهجمات عن غرق سفينتين ومقتل 4 بحارة على الأقل، واستولت الجماعة على سفينة أيضا، كما عطلت الهجمات حركة الشحن العالمية، وأجبرت الشركات على تغيير مسارها إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب أفريقيا لأكثر من عام.

وأورد الأمر التنفيذي، الذي أصدره ترامب، أن الحوثيين "شنوا هجمات كثيرة على بنى تحتية مدنية، بينها هجمات عدة على مطارات مدنية في السعودية"، بالإضافة إلى إطلاقهم "أكثر من 300 مقذوف على إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023".

لكن عملية التصنيف الجديدة قد تستغرق أسابيع قبل دخولها حيز التنفيذ.