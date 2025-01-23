إسرائيل تطلب من واشنطن تأجيل انسحابها من جنوب لبنان

كشفت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية طلبت من الولايات المتحدة تأجيل موعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان لمدة شهر إضافي، وذلك قبل أيام قليلة من الموعد المقرر للانسحاب في 26 يناير/كانون الثاني الجاري.

وجاء هذا الطلب على خلفية تصاعد التوترات في المنطقة، إذ يشهد جنوب لبنان موجة عنف إسرائيلية في الأيام الأخيرة، تمثلت في قصف قرى مثل عيتا الشعب وحولا.

ونقلت القناة عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي قولهم إن معظم العمليات الميدانية "تقترب من الانتهاء"، وإنهم ينتظرون قرار المستوى السياسي.

بدورها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) سيعقد اجتماعا مساء اليوم لبحث مسألة إبقاء جزء من القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان بعد انتهاء فترة 60 يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت هيئة البث إن إسرائيل طلبت من واشنطن تأجيل الانسحاب لمدة 30 يوما إضافية "لاستكمال النشاطات الأمنية"، وذلك رغم الضغوط الأميركية الشديدة في الأسابيع الأخيرة لتنفيذ الانسحاب في الموعد المحدد.

كذلك أشار التقرير إلى أن كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين يزعمون أن "الوقت ليس مقدسا"، بل ينتقدون وتيرة انتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني.

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موقف الولايات المتحدة

لم يتضح بعد إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على طلب التمديد الذي تقدمت به إسرائيل، ولم يصدر أي تعليق رسمي من لبنان على ذلك حتى هذه اللحظة.

وفي هذا الصدد، قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، مايكل هرتسوغ، خلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن تل أبيب وواشنطن تجريان محادثات بشأن الانسحاب، معربا عن اعتقاده بأن إسرائيل "ستتوصل إلى تفاهم" مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر -في بيان- أن إسرائيل ملتزمة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لكنها "لن تتنازل عن أمنها".

وقال ساعر إنه التقى مع منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان هينيس بلاسخارت، وناقش معها التزام إسرائيل بالاتفاق.

ويأتي هذا التطور في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وبموجب الاتفاق، يجب على الجيش الإسرائيلي الانسحاب من جنوب لبنان، حتى يصبح الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المسموح لها بالانتشار وحمل السلاح في الجنوب.