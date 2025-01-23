أول جمهورية تعارض تولي هيغسيث وزارة الدفاع الأميركية

قالت عضوة مجلس الشيوخ ليزا موركوفسكي، اليوم الخميس، إنها لن تدعم تولي بيت هيغسيث وزارة الدفاع الأميركية، لتكون بذلك أول جمهورية تعارض أحد اختيارات الرئيس دونالد ترامب الخاصة بأعضاء الإدارة الجديدة.

أتى ذلك قبل جلسة متوقعة لمجلس الشيوخ في وقت لاحق اليوم للتصويت على تعيين هيغسيث الذي يواجه اتهامات بالإفراط في شرب الكحول وسوء الإدارة المالية والاعتداء الجنسي، والتي نفاها جميعا سابقا.

والثلاثاء الماضي، وافقت لجنة القوات المسلحة بصعوبة وبأغلبية 14 صوتا مقابل 13 على ترشيح هيغسيث لمنصب وزير الدفاع، إذ صوّت جميع الجمهوريين لصالحه وجميع الديمقراطيين ضده.

وبعد تصويت اللجنة، ينتظر مرشح وزارة الدفاع تصويت مجلس الشيوخ العام، قبل أن يصبح التصويت نافذا.

وكان زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر قال إن هيغسيث غير مؤهل للوظيفة بسبب سلوكه الشخصي، بما في ذلك شرب الكحول، وافتقاره إلى الخبرة.

ويحتاج هيغسيث إلى 50 صوتا من أعضاء مجلس الشيوخ لإقرار تعيينه. وأكد معظم الجمهوريين، الذين يمتلكون أغلبية 53 مقعدا في المجلس، أنهم سيدعمون المرشح المتوقع تعيينه.