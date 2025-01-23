قاض أميركي يوقف قرار ترامب إنهاء حق المواطنة بالولادة

أصدر قاض أميركي، اليوم الخميس، حكما بمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب مؤقتا من تنفيذ أمر يحد من الحق في الحصول على الجنسية بالولادة تلقائيا في الولايات المتحدة، واصفا القرار بأنه "مخالف للدستور على نحو صارخ".

وبناء على طلب 4 ولايات يقودها الديمقراطيون، أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جون كوفنور، أمرا تقييديا مؤقتا يمنع الإدارة من تطبيق الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الجمهوري خلال أول يوم له في منصبه.

وقال القاضي لمحام في وزارة العدل الأميركية يدافع عن أمر ترامب "هذا أمر مخالف للدستور على نحو صارخ".

وأنهى الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة، وهو حق يضمنه الدستور الأميركي، وأكدته المحكمة العليا منذ أكثر من 125 عاما.

وبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولايته بتوقيع سلسلة من الأوامر التنفيذية كما تعهد سابقا، طالت قضايا الهجرة والاقتصاد والمساواة والعفو الجنائي، ملغيا أيضا قرارات تنفيذية كان اتخذها سلفه جو بايدن، بعضها كان بأيامه الأخيرة بالمنصب.

وفي أول يوم له في الرئاسة، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا بالعفو عن نحو 1600 شخص شاركوا في اقتحام مبنى الكونغرس أوائل 2021، إثر خسارته المعركة الانتخابية ضد منافسه جو بايدن أواخر 2020.

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كما أصدر ترامب عفوًا عن عنصري شرطة سابقين مسجونين في قضية قتل شاب أسود عام 2020.

والاثنين الماضي، أدّى ترامب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، خلفا للرئيس جو بايدن.