أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة الأربعاء أن "بناء القوات المسلحة لا يستقيم بعقلية الثورة والفصائل" وأن الهدف هو "الدفاع عن الوطن وتأمين الحدود".

وأضاف في لقاء مع الصحفيين بالعاصمة دمشق أن الإدارة الجديدة، التي تعهدت حل الفصائل المسلحة ودمجها في إطار جيش موحد، تفاوض القوات الكردية المسيطِرة على مناطق في شمال شرق البلاد، لكنها مستعدة للجوء الى "القوة" اذا لزم الأمر.

وقال أبو قصرة إن "باب التفاوض مع قسد (قوات سوريا الديموقراطية التي يشكل الأكراد عمودها الفقري) في الوقت الحاضر قائم واذا اضطررنا للقوة سنكون جاهزين".

وأضاف أن "ملف سوريا الديمقراطية قيد البحث مع القيادة وإذا طلبت منا التدخل فنحن جاهزون".

وأشار الوزير إلى أنهم التقوا أكثر من 70 فصيلا من كل مناطق سوريا، مؤكدا أنهم جميعا "أبدوا استعدادهم للانخراط في وزارة الدفاع"، مشددا بأن "الانخراط في وزارة الدفاع لن يكون بشكل فصائل بل عبر تعيين كل قائد في المكان المناسب".

بلد للجميع

وفي إطار آخر، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن الإدارة الجديدة للبلاد تعمل على بناء بلد "يشعر فيه الجميع بالمساواة والعدالة".

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وكتب الشيباني، عبر منصة كس في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء "يضيف الأكراد في سوريا جمالا وتألقا لتنوع الشعب السوري".

وتابع "لقد تعرض المجتمع الكردي في سوريا للظلم على يد نظام الأسد، سنعمل سويا على بناء بلد يشعر فيه الجميع بالمساواة والعدالة"

وأسدلت الإطاحة ببشار الأسد (2000-2024) الستار على 61 عاما من حكم حزب البعث في سوريا، و53 عاما من حكم أسرة الأسد، ومنذ 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تتولى حكومة جديدة برئاسة محمد البشير إدارة مرحلة انتقالية، بتكليف من قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.